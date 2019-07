Si è concluso sabato in tarda serata il Fresh Show, l'annuale kermesse dedicata al mondo dell'Hip-Hop che si svolge a Brindisi ogni anno, sempre nel mese di giugno. Quest'anno la manifestazione è arrivata alla sesta edizione, ed è stata ideata dalla direttrice artistica brindisina Silvia Bevilacqua. La stessa infatti ha una scuola di ballo sita nel pieno centro storico della città, la Fresh Family Academy, nome dal quale ha poi preso il nome lo show.

Il Fresh Show è nato infatti come un saggio di fine anno, ma sin dal 2013, anno della prima edizione, ha immediatamente riscosso un grande successo di pubblico e di critica, divenendo uno degli appuntamenti più attesi dell'estate brindisina. Silvia e i suoi allievi hanno dato veramente spettacolo e fatto vibrare la già frizzante atmosfera del lungomare Regina Margherita.

In centinaia e forse anche di più sulle scalinate

Lo spettacolo come detto si è svolto proprio di fronte alle colonne romane, monumento simbolo del capoluogo di provincia adriatico.

Già dal primo pomeriggio i primi spettatori hanno fatto capolino sulle scalinate, questo in modo da potersi garantire un posto in prima fila. Sulla scalinata non c'era proprio posto, tanto che la gente ha cominciato anche ad affollarsi intorno al palco. Visibilmente emozionata Silvia Bevilacqua, poco più che 30enne, che sulle sue pagine social nella giornata di ieri ha ringraziato davvero tutti quanti. "E con ieri si è concluso un altro fantastico anno insieme...

Quest'anno ancor più intenso fatto di cambiamenti, tanto studio, sacrifici ed impegno! La sesta edizione del Freshow è stata un successone.. tanti complimenti, gente commossa ed emozionata.." - esordisce così la Bevilacqua sul suo profilo Facebook.

Appuntamento al prossimo anno

A questo punto quindi la direttrice artistica ha dato appuntamento alla prossima stagione accademica, che comincerà nel mese del prossimo settembre, subito dopo l'estate quindi.

Ovviamente la Fresh Family Academy non si ferma, e sin da ora sta pensando ad organizzare la prossima stagione, che sarà, come quest'ultima appena trascorsa, sempre impegnativa e piena di tanti eventi. Silvia dall'alto del palco nel finale ha ringraziato chi l'ha sostenuta, a partire soprattutto dai suoi genitori, e anche i suoi amici, che da sempre la aiutano nell'organizzazione dello spettacolo in questione. "Danzare di fronte a tanto pubblico così partecipe e così coinvolto ci inorgoglisce ogni anno di più..

volevo ringraziare tutta la gente che ci sostiene sempre, chi c'è stato ieri e chi ci sarà anche domani.. ma più di tutti voglio ringraziare i miei ragazzi che rendono possibile tutto ciò che realizziamo sempre!" - conclude così il suo post sui social la giovanissima direttrice artistica.