Nell'intervista al Corriere della Sera, J-Ax ne ha per tutti: da Salvini a Fedez. Giunto a 25 anni di carriera, l'artista milanese ha dichiarato di avere meno possibilità lavorative con i suoi attacchi a Salvini.

Alessandro Aleotti ha da poco terminato la sua nuova avventura televisiva All Togheter Now, con Michelle Hunziker e adesso si gode il successo estivo con il tormentone Ostia Lido.

Le censure di J-ax

Ha parlato di censura, ricordando i tempi di Ohi Maria con gli Articolo 31 quando cantando a Domenica In venne allontanato dalla televisione per un bel po' di tempo: la protagonista del pezzo era la marijuana.

Pubblicità

Pubblicità

Adesso ci sono i litigi via social con il ministro Salvini, ma non c'è una vera e propria censura dichiarata. Come spiega il rapper milanese, la conseguenza di esporsi politicamente è vedere diminuire le proprie offerte di Lavoro. E da quando si è messo contro Salvini, lavorare è un po' più difficile per lui.

J-Ax ha affrontato anche l'argomento del suo collega Fedez con cui ha trionfato pubblicando il disco Comunisti col Rolex e ha girato tutta l'Italia con una tournée sold out.

Pubblicità

A proposito di quella parentesi nella sua carriera, Aleotti ha voluto specificare che per lui non ha rappresentato nessuna rinascita, come sostengono alcuni haters, ma soltanto una pausa dalla sua carriera da solista.

Lavorativamente, secondo J-Ax la vera rinascita c'è stata alla pubblicazione dell'album Il bello di essere brutti del 2014 con il quale ha vinto quattro dischi di platino (come con Comunisti col rolex).

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Politica Matteo Salvini

L'artista milanese ha inoltre anticipato l'arrivo di un nuovo lavoro a cui si sta dedicando in questo periodo: è in corso la cura dei pezzi di un nuovo album di cui per adesso ha una ventina di demo.

Dal lavoro alla vita privata

L'ex Articolo 31 ha parlato dei suoi successi televisivi: l'ultimo, All Togheter Now, è stato riconfermato. Con Michelle Hunziker ha dichiarato di essersi trovato molto bene, come sempre quando c'è una donna al timone.

Anche con Raffaella Carrà a The Voice, J-Ax ha affermato di essersi molto divertito.

Della sua vita privata Alessandro Aleotti parla sempre molto poco: è sposato con Elaina Coker, una splendida modella americana, da 16 anni. I due si sono conosciuti in una discoteca a Milano e da allora non si sono mai separati. Si sono sposati con una cerimonia intima e privata nel 2007, con pochissimi invitati.

Pubblicità

Dopo varie difficoltà la coppia è riuscita nella realizzazione del sogno di avere un figlio: Nicolas. A lui, J-Ax ha dedicato il suo successo "Tutto tua madre", in cui ha messo a nudo i suoi sentimenti di padre e marito. Tra qualche giorno il cantante partirà in Florida con tutta la sua famiglia.