Il Premio Strega 2019 è stato vinto da Antonio Scurati, grazie al'opera intitolata M. Il figlio del secolo, edita da Bompiani.

Lo scrittore italiano aveva partecipato altre due volte all'ambito Premio, la prima nel 2009 e la seconda nel 2014, arrivando in entrambi i casi al secondo posto. Stavolta, però, l´autore ha vinto il concorso, per merito del libro che ha come personaggio principale Benito Mussolini, il fondatore del fascismo.

Il letterato ha conquistato il trionfo ottenendo 228 voti, 101 in più rispetto alla seconda classificata (Benedetta Cibrario con "Il rumore del mondo") e 137 in più rispetto al terzo posto (aggiudicato da Marco Missiroli con "Fedeltà").

Pubblicità

Pubblicità

Scurati ha dedicato la sua vittoria a coloro che dapprima rimasero intrigati dal fascismo e che poi cercarono di combatterlo perché oppressi da tale regime, ma anche alle nuove generazioni e a sua figlia Lucia. Inoltre, la casa di produzione cinematografica e televisiva Wildside ha già acquisito i diritti del romanzo per trarne una serie tv, che fa parte di un progetto più grande: M. Il figlio del secolo è, infatti, il primo volume di una trilogia.

Pubblicità

Trama del libro M. Il figlio del secolo

Il libro narra la biografia dettagliata di Benito Mussolini, raccontando gli anni dal 1919 al 1924. Le prime pagine si aprono con l´atmosfera creatasi sul territorio italiano dopo la Prima Guerra Mondiale, sebbene l´Italia ne sia uscita vincitrice.

Mussolini - cacciato dal Partito Socialista - fondò il movimento dei Fasci di combattimento. Scurati racconta di un duce solitario, maschilista e sfruttatore delle donne;ù: un volta-bandiera disposto ad allearsi con chiunque gli convenga, proprio come dimostra l'episodio in cui afferma di sostenere Gabriele D'Annunzio nel'impresa di Fiume, mentre è già in accordo con Giolitti per far saltare il progetto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Libri

Se inizialmente il movimento creato dal dittatore italiano contava pochi seguaci, ben presto riesce a portare dalla sua parte squadristi agrari, media e grande borghesia, facendo così divenire il Fascismo un vero e proprio movimento politico su scala nazionale.

Tra gli altri protagonisti del romanzo, spiccano in particolar modo Margherita Sarfatti (colei che spronò Mussolini all'ascesa politica) e Giacomo Matteotti.

M. Il figlio del secolo è il primo volume di una trilogia di circa 1000 pagine, costituita da capitoli brevi, intensi e convalidati da documenti originali e articoli di giornale.

Cenni biografici di Antonio Scurati, il vincitore del Premio Strega 2019

Classe 1969 e napoletano di nascita, Antonio Scurati consegue la laurea in Filosofia all'Università di Milano, prima di proseguire gli studi in Francia e di ottenere un dottorato di ricerca a Bergamo. E' stato il vincitore di diversi premi, tra cui la quarantatreesima edizione del Premio Campiello. Collabora col settimanale Internazionale e con il quotidiano La Stampa.

Tra i suoi Libri più importanti vi sono anche Il sopravvissuto, Una storia romantica, Il rumore sordo della battaglia, Il padre infedele e Il tempo migliore delle nostre vite.