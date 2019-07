Lunedì 1° luglio il Mago Gabriel è scomparso all'età di 79 anni. Nato a Palermo con il nome anagrafico di Salvatore Gulisano, il fantasioso operatore esoterico era arrivato a Torino nel corso degli anni Sessanta e in Piemonte aveva stabilito la sua residenza definitiva. Dapprima conosciuto soltanto a livello regionale, per una trasmissione condotta sull'emittente piemontese Rete 3 Manila, il Mago Gabriel raggiunse una notevole popolarità nazionale quando la Gialappa's Band ne fece un personaggio di spicco del programma "Mai dire Tv" e in qualità di figurante a numerose produzioni targate Mediaset.

La carriera televisiva del Mago Gabriel

Prima della viralità e del buzz social permessi dai social network quali Facebook e Twitter, molti personaggi televisivi venivano portati alla ribalta dalla trasmissione "Mai dire Tv" della Gialappa's Band.

Tra questi, un personaggio singolare e alquanto originale era il Mago Gabriel che si presentava al pubblico quale operatore esoterico e conduceva su Rete 3 Manila (un'emittente locale piemontese) una trasmissione intitolata "Gabriel e le mira-bolanti meraviglie".

A livello regionale, inoltre, il conduttore era molto conosciuto per la sua danza scaccia-malignità e perché era solito pronosticare i risultati delle partite della Juventus e del Torino sulla rete TF9.

L'involontaria vis comica del personaggio era facilitata da una spiccata telegenia e si palesava soprattutto quando pronunciava alcuni vocaboli in modo volutamente errato (ad esempio "antamento", "stupento", le "palpedre" delle dita, eccetera) e nella varietà delle sue espressioni facciali.

Il successo delle apparizioni del Mago Gabriel nel fortunato programma della Gialappa's Band fu tale che, grazie alla notorietà raggiunta, il Gulisano fu scritturato per ben due anni quale ospite fisso del format "Buona Domenica" condotto da Maurizio Costanzo.

Oltre a figurare nel cast del famoso contenitore domenicale di Mediaset, il Mago Gabriel partecipò anche a varie edizioni del Festival di Sanscemo e ad altre produzioni della televisione commerciale.

L'ultimo saluto sui social network

Ad annunciare la scomparsa del Mago Gabriel sui social network è stato il famoso organizzatore di eventi piemontese Renato D'Herin.

Il commosso saluto del manager si rivolge all'amico prima ancora che all'artista e infatti le parole di D'Herin fanno trapelare il ricordo di una collaborazione che si è sviluppata su una solida base umana, prima ancora che professionale.

A questo ricordo si sono poi aggiunti numerosi post da parte di amici e simpatizzanti che hanno avuto modo di conoscere sia l'uomo Salvatore che il Mago Gabriel.

Ancora non è stato reso noto l'orario del funerale.