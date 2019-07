Rocco Hunt, il rapper salernitano ha utilizzato i social per annunciare il suo improvviso ed inaspettato ritiro dalle scene. In un lungo messaggio su Instagram ha spiegato ai suoi fan i motivi della sua decisione. Il cantante campano ha vinto il Festival di Sanremo nel 2014 nella sezione Nuove Proposte: grazie al brano "Nu journo buono" aveva iniziato la scalata al suo successo e ottenuto la consacrazione al grande pubblico.

Nel lungo sfogo su Instagram fa riferimento alla mancanza di libertà

A quanto pare Rocco Hunt sta vivendo un momento artisticamente difficile e ha iniziato il suo lungo sfogo comunicando il motivo principale della sua scelta sofferta: la mancanza di libertà. Dopo anni di promesse riguardanti il nuovo album in uscita, il rapper ha affermato che per vari problemi non è mai riuscito a condividere il suo lavoro con i suoi sostenitori.

Ha ricordato i bei momenti che reciprocamente lui e i suoi fan si sono scambiati attraverso le emozioni vissute con la musica e con i concerti, ma adesso per Rocco Pagliarulo è arrivato il momento di fermarsi. Abbandonare la musica, almeno per adesso, è una scelta non facile ma necessaria perché il cantante non si sente più nelle condizioni di continuare e vorrebbe lasciare un buon ricordo a tutti coloro che in questi anni lo hanno seguito in giro per l'Italia.

Il rapper ha parlato di numerose pressioni a cui sarebbe stato sottoposto da persone che, probabilmente, con il suo ritiro dalle scene avranno vinto. A malincuore ha parlato di aspettative che non è riuscito a soddisfare e la sua onestà lo ha portato alla decisione di mollare tutto.

L'affetto dei fan e dei colleghi

La risposta da parte dei suoi follower su Instagram è stata immediata. Molti fan hanno manifestato il proprio affetto e la vicinanza all'artista e tanti suoi colleghi, come Francesco Facchinetti, gli hanno suggerito di prendersi un po' di tempo per pensare.

Nino D'Angelo gli ha domandato il perché questa decisione improvvisa, i Boomdabash e Benjiamin Mascolo (Benji e Fede) lo hanno incoraggiato a non mollare e a creare ancora buona musica. Molti altri hanno pensato ad uno scherzo o sperano che si tratti solo di una breve parentesi all'interno della vita del giovane cantante. Alcuni hanno parlato di una trovata di marketing. Per il momento, il rapper salernitano non ha risposto a nessuno dei numerosi commenti ricevuti.

Soltanto due giorni fa, Rocco Hunt aveva partecipato alla tappa di Castelvolturno del Jova Beach Party, lo spettacolo diretto da Jovanotti in giro per le spiagge d'Italia che si è svolto il 14 luglio. Niente avrebbe fatto pensare allo sfogo improvviso di oggi e alla volontà di abbandonare la scena musicale.