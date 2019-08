Il Cinema nazionale ed internazionale si prepara per approdare al Lido di Venezia. Dal 28 agosto al 7 settembre tante celebrità nazionali e mondiali sfileranno sul Lungomare Marconi, dinnanzi allo storico Palazzo del Cinema, in occasione della presentazione delle pellicole in concorso. Chi saranno le star più attese sul red carpet? Sicuramente saranno Alessandra Mastronardi, l'attrice statunitense Scarlett Johansonn e la modella e attrice Lily-Rose Depp.

Festival del cinema di Venezia, le star presenti: i dettagli

La prima star a sbarcare al Lido è sicuramente Alessandra Mastronardi che a Venezia 76 avrà la proclamazione internazionale nella veste di madrina del Festival. Giovedì 29 agosto (secondo giorno della rassegna veneziana) arriverà la sensualissima Scarlett Johansonn per presentare il suo Marriage Story, una storia realistica e fuori dal comune di un divorzio.

Insieme alla Johansonn ci saranno Laura Dern, Adam Driver e l'apprezzatissimo regista americano Noah Baumbach. Domenica 1 settembre sbarcherà la bellissima attrice spagnola Penelope Cruz che presenterà la sua nuova pellicola Wasp Network di uno dei registi d'Oltralpe più apprezzati del momento, Olivier Assayas. Con lei nel cast di questo curioso spy thriller ci sono anche Gael Garcia Bernal e la moderna Bond Girl, Ana de Armas.

Non mancherà Lily-Rose Depp, figlia del celebre Johnny e Vanessa Paradis che sfilerà sul red carpet in compagnia del fidanzato Timothée Chalamet. La giovanissima attrice presenterà The King, un film che rappresenta un adattamento di tre drammi storici di Shakespeare: nella prima parte l'Enrico IV e nella seconda Enrico V. Tra le moderne icone dello showbiz pronte a incantare Venezia quest'anno ci sarà anche Chiara Ferragni, che per la prima volta calca il red carpet come protagonista di un documentario sulla sua vita, Unposted con la regia di Elisa Amoruso.

Un'altra star nostrana presente a Venezia 76 è Micaela Ramazzotti che presenterà la pellicola Vivere di Francesca Archiburgi. Il film è fuori concorso ed è una commedia all'italiana su una famiglia stravagante.

Quest'anno a Venezia arriverà anche Gong Li, una delle dive cinesi più in voga del momento grazie alla sua interpretazione della malvagia Hatsumomo in Memoria di una Geisha. L'attrice cinese prensenterà Saturday Fiction, in cui è la protagonista principale.

Mercoledì 4 settembre arriverà un altra attrice da non lasciarsi scappare: Eliza Scanlen. Quest'ultima approderà a Venezia 76 per presentare BabyTeeth, un racconto di una giovane adolescente gravemente ammalata che si innamora di uno spacciatore che le sconvolge la vita.

I film in concorso alla 76 esima Mostra del Cinema di Venezia

Il Festival del Cinema di Venezia 2019 si aprirà domani 28 agosto con la proiezione di "La Verité" di Kore-eda.

Nei giorni seguenti saranno presentati "Gloria mundi" di Robert Guediguian, "Saturday Fiction" di Lou Ye, "The Perfect Candidate" di Haifaa Al-Mansour e Roy Anderson, "Marriage Story" di Noah Baumbach, "Waiting for the Barbarians" di Ciro Guerra, "Wasp Network" di Assayas, "Guest of Honour" di Atom Egoyan, "Ema" di Pablo Larrìan,The painted bird" di Vaclav Marhoul, con Udo Kier e Stellan Skarsgard, "A herdade" di Tiago Guedes, The painted bird" di Vaclav Marhoul, "Ad Astra" di James Gray, Ruth Negga e Liv Tyler; "Joker" di Todd Phillips e "J'Accuse" di Roman Polanski. Per quanto riguarda i film italiani che gareggeranno per l'ambito Leone D'Oro sono tre: "La mafia non è più quella di una volta" di Franco Maresco, "Martin Eden" di Pietro Marcello e "Il sindaco del rione Sanità" di Mario Martone.