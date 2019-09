In attesa di saperne di più sul nuovo album e sul prossimo tour degli AC/DC arriva una notizia che, pur stravagante, è vera ed autentica: nello stato Usa del Montana infatti la polizia ha deciso di usare proprio un brano degli AC/DC, Hells Bells, per allontanare un bisonte, finito al centro di una strada.

A dare la notizia lo scorso martedì è stata la stessa polizia della Contea di Gallatin, nello stato del Montana, con un post ironico sul proprio account Facebook.

Gli AC/DC contro i bisonti

Tra i compiti che possono capitare a un poliziotto sicuramente possiamo trovare anche quello di allontanare gli animali pericolosi dalle strade, per evitare che i civili e gli automobilisti si possano far male, utilizzando strumenti tradizionali, come clacson, luci o sirene d'emergenza. Quel che ha fatto invece alcuni giorni fa la polizia della Contea di Gallatin, Montana, vicino al confine con il Wyoming, è stato riprodurre un brano degli AC/DC, Hells Bells, sui propri altoparlanti per allontanare un bisonte dalla strada.

E i risultati ci sono stati: il grosso animale infatti poco dopo si è spostato, sgomberando quindi la strada. Sul proprio account Facebook l'ufficio dello sceriffo scrive: "Essere un vice commissario nel West Yellowstone comporta insoliti incarichi, come allontanare bisonti dall'autostrada per scongiurare che nessuno si faccia male. Quando gli agenti devono mandare via un bisonte che occupa la strada, solitamente accendono le luci e le sirene per invogliare l'animale a spostarsi, anche con dei colpi di clacson. Con un bisonte riluttante invece, si è disposti a riprodurre Hells Bells degli AC/DC sugli altoparlanti, e solitamente sembra funzionare".

Un precedente simile

Non molto tempo fa un precedente simile aveva fatto sorridere: una donna in Canada stava infatti passeggiando nei boschi con il suo cane quando le si era avvicinato un puma. Per mandarlo via aveva utilizzato un brano dei Metallica, Don't Tread On Me. Anche in quel caso tutto era andato per il meglio, con l'animale che si è allontanato dopo aver sentito le note della canzone.

A coronare quella storia davvero curiosa, che era stata confermata dalla stessa donna, nonostante manchino video ufficiali, è stato proprio James Hetfield: il cantante dei Metallica infatti aveva deciso di chiamare la donna e l'aveva voluta salutare personalmente.

La donna è rimasta molto sorpresa della telefonata, e ha raccontato che il musicista è stato molto disponibile: dopo la chiamata inoltre Hetfield, per confermare di essere veramente lui al telefono, le aveva inviato un selfie sul cellulare, sorprendendo ancora di più la signora.