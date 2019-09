La piattaforma di streaming Netflix continua a regalare splendide notizie ai suoi fan, dopo l'annuncio del live-action delle Winx in queste settimane, arriva il film "El Camino”. Gli appassionati dell'amatissima Serie TV "Breaking Bad" ormai stanno aspettando solamente l'11 ottobre, giorno in cui l'attesissimo film "El Camino" sarà finalmente reso disponibile sulla piattaforma Netflix.

La serie tv madre 'Breaking Bad'

Serie statunitense nata da un'idea, rivelatasi nel tempo eccezionale, di Vince Galligan, "Breaking Bad" racconta la storia di Walter White (interpretato da Bryan Craston, Hal nel telefilm "Malcolm").

White è un professore di Chimica malato di cancro che per dare un futuro alla sua famiglia crea un giro di metanfetamina, ad aiutarlo il socio Jesse Pinkman interpretato dall'attore Aaron Paul.

La serie è andata in onda per 5 stagioni (attualmente disponibili su Netflix) ed ha collezionato vari premi tra cui 10 Emmy Awards.

'El Camino', il film di 'Breaking Bad'

All'inizio sembravano solo rumors e indiscrezioni poco fondate quelle sul film tratto dalla serie cult "Breaking Bad", nessuna conferma ufficiale arrivava dagli interessati, i quali erano già a lavoro, ma volevano rendere il tutto il più segreto possibile.

Poi le voci si fanno certezze ed arriva una vera e propria campagna promozionale ufficiale, ed anche l'attore Aaron Paul fa sognare i fan. È bastato un post sul suo profilo ufficiale Instagram in cui veste nuovamente i panni di Jesse Pinkman.

"Hello old Friend. October 11th. Netflix", ("ciao vecchio amico. L'11 ottobre. Netflix"), una breve didascalia che ha reso impazienti i fan di tutto il mondo, finalmente una data ufficiale del rilascio del film sulla piattaforma Netflix è arrivata.

E proprio in questi giorni è arrivato il secondo teaser ufficiale a far aumentare l'interesse verso il film "El Camino". Nel video diffuso vediamo Jesse Pinkman in macchina, turbato che ascolta le notizie trasmesse dalla radio sulla carneficina da dove è appena scampato, inoltre la polizia è alla ricerca di un uomo. Il tutto fa intuire che il film riprenderà da dove è terminata la serie tv.

È stato inoltre dichiarato da Vince Galligan che Jesse non sarà l'unico personaggio della serie "Breaking Bad" che rivedremo né "El Camino", infatti altri attori che hanno fatto parte del cast durante le 5 fortunate stagioni saranno nel film.

L'unico modo per andare avanti è lasciarsi il passato alle spalle.#ElCamino: Il film di Breaking Bad arriva l'11 ottobre. pic.twitter.com/ri9WQWgsuf — Netflix Italia (@NetflixIT) 23 settembre 2019

Non resta che aspettare l'11 ottobre per rivedere Aaron Paul nel ruolo di Jesse Pinkman né "El Camino" e capire che sorti avrà il ragazzo.

Ottobre sembra proprio essere il mese dei grandi ritorni, infatti arriverà anche la seconda stagione dell'italiana serie "Baby".