Dopo il comunicato social da parte di Tommaso Paradiso, che ha ufficializzato la separazione dei Thegiornalisti, il chitarrista della band Marco Rissa ha replicato duramente con una Instagram Stories, svelando che tale decisione non è stata presa di comune accordo. Inoltre, il chitarrista ha lanciato qualche frecciatina al vetriolo sul fatto che Tommaso abbia abbandonato la band soltanto per incassare più denaro.

Ormai è scontro dichiarato tra Rissa, Primavera e l'ex frontman Paradiso: a quanto pare sia al chitarrista che al batterista è stato addirittura vietato di accedere agli account del complesso.

Lo sfogo del chitarrista dei Thegiornalisti sui social

Marco Rissa, chitarrista dei Thegiornalisti ha iniziato il suo sfogo social così: "Avrei voluto trascorrere una serata serena, ma mi trovo obbligato a replicare che la scelta di un membro non può limitare gli altri due.

I Thegiornalisti continueranno!". Poi ha lanciato una bella stoccata all'ex frontman Tommaso Paradiso: "Chi sceglie di andare via in maniera autonoma può andare a cercare di incassare più denaro da solo". Ma le stoccate di Rissa non sono terminate qui: "Se ognuno può dire quello che gli pare sui social, allora io dico di aver scritto tutti i brani dei Rolling Stones", ha scritto il chitarrista facendo allusione al vero autore delle canzoni della band.

Nelle sue Instagram stories, Tommaso aveva infatti affermato di essere l'autore delle canzoni del gruppo, tra cui Riccione, Felicità Putt..., Maradona y Pele e molte altre ancora. L'ex frontman aveva inoltre confessato di essere pronto ad sostenere qualsiasi tipo di polemica. A quanto pare è stato subito accontentato: è scontro acceso e stando a quanto afferma Rissa sia lui che batterista dei non possono accedere ai profili ufficiali dei Thegiornalisti.

"Sono obbligato a scrivere dal mio account perché ci hanno rimosso le password e né io e né Marco Primavera possiamo entrare a sbloccare i commenti. Mi dispiace ragazzi", ha annunciato il chitarrista del gruppo ai suoi seguaci.

Musella dei Thegiornalisti: 'Tommaso è cambiato'

Marco Musella dei Thegiornalisti ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla questione al Messaggero: "È Tommaso che ha scelto di abbandonare, i Thegiornalisti in qualche maniera continueranno.

Abbiamo gli inediti, avevamo firmato un contratto per due dischi con Universal. Non sappiamo bene ciò che accadrà. È una scelta che ha preso Tommaso per ragioni di denaro. Da quando nella band hanno iniziato a circolare un po' di soldi, lui è cambiato ed è diventato più legato al denaro. Pensa che forse come Tommaso Paradiso guadagnerà di più". Insomma sarà stato davvero così? Come replicherà Tommaso a tali dichiarazioni? Non ci rimane che attendere le prossime indiscrezioni.