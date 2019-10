Si è da poco concluso il concerto di Alberto Urso al Teatro Augusteo di Napoli. Evento carico di emozioni quello per il vincitore di Amici, che non ha mai nascosto la propria passione per la musica napoletana. Un tour che proseguirà sabato 19 ottobre con il concerto nella sua Sicilia, a Catania, al Teatro Metropolitan, già sold out da diverso tempo. Tournéé che poi proseguirà a Bari, il 22 ottobre, a Torino il 25, a Firenze il 27, a Bologna il 28 e, infine, il grande finale a Brescia, al Brixia Forum, mercoledì 30 ottobre. Anche per queste date sono rimasti pochi biglietti, a conferma di come Alberto sia stato in grado di conquistare un vasto pubblico.

Grande successo per Alberto Urso

Alberto Urso ha conquistato e commosso Napoli con il concerto tenuto al Teatro Augusteo. Presente un pubblico multi generazionale, dai bambini agli anziani. Alle 21:10 il vincitore dell'ultima edizione di Amici è salito sul palco sulle note di Show must go on, cover dei Queen, a conferma della sua duttilità. Durante il concerto, infatti, il giovane cantautore ha alternato ballate struggenti (le sue L'amore si sente, Accanto a te, Indispensabile, oltre a Guarda che luna, Caruso, Ancora) a grandi pezzi che hanno fatto la storia del rock mondiale come The final countdown degli Europe e Bohemian Rhapsody dei Queen, per il quale si sono alzati in piedi per saltare e cantare tutti gli spettatori presenti.

Grande commozione quando Alberto ha cantato 'O sole mio', dedicandola alla nonna. Il vincitore di Amici spiega come era andato a trovarla in ospedale e lei gli aveva detto che sarebbe tornata a casa per ascoltare questa canzone, cosa che non è mai accaduta visto che lo ha lasciato proprio dopo qualche ora. Un discorso toccante, che ha commosso l'intero teatro. Non è mancata una dedica anche alla sua compagna, Valentina, presente tra il pubblico, a cui ha cantato Your song di Elton John.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Amici Di Maria Concerti E Music Festival

In scaletta non poteva mancare anche l'ultimo singolo, E poi ti penti, scritto appositamente per lui da Francesco Silvestre, detto Kekko, cantautore dei Modà, e che anticipa il prossimo album, il secondo della sua carriera, dal titolo 'Il sole a est', in uscita a fine mese. Lavoro che vedrà anche la presenza di brani scritti dall'amica Giordana Angi, arrivata seconda nell'ultima edizione di Amici, da Ermal Meta e da Briga.

Il finale

Alberto Urso avrebbe chiuso il proprio concerto al Teatro Augusteo di Napoli con uno dei suoi singoli, La mia rivoluzione. Dopo aver presentato la band, infatti, il cantante si è recato nei camerini ma è ritornato sulla scena a grande richiesta del pubblico, che chiedeva il bis. Il vincitore di Amici, dunque, non si è tirato indietro e ha chiuso il concerto con Nessun dorma. Oltre alle dediche sopracitate, Alberto ha voluto fare una menzione particolare per Maria De Filippi, che gli dato la possibilità di esprimere tutto il proprio potenziale.