La Moda sposa torna protagonista a Matera con il Bridal Fashion Show 2019. Il grande evento di fashion, storia e cultura è in programma nella Città dei Sassi, che è stata designata dall'Unione europea Capitale europea della Cultura 2019, per domenica 27 ottobre. C'è grande fermento e attesa per questa nuova edizione ricca di sorprese e grosse novità. Tra le grosse novità spiccano sia la location, che farà da cornice al grande spettacolo di moda, e sia il direttore artistico e organizzatore dell'evento, Vincenzo Maiorano, che è un volto noto del fashion system pugliese e non solo.

La location del Bridal Fashion Show a Matera

La diciannovesima edizione del Bridal Fashion Show punterà molto su tre linee guida: glamour, stile e ricercatezza di abiti da sposa e da sposo di altissima qualità sartoriale. Per la prima volta lo spettacolo andrà in scena in una delle location più suggestive e lussuose di Matera: il Mulino Alvino. Lo storico complesso architettonico, costruito nel 1884-1885, fu progettato da Leonardo Ridola come opificio a vapore con mulino per la produzione di pasta e pane ed è stato di recente restaurato, diventando un archetipo di rigenerazione urbana di un’area degradata proiettata verso il paesaggio rupestre.

In questa splendida e storica cornice sfileranno in passerella circa 30 modelli, tra indossatori e indossatrici, che daranno lustro alle nuove tendenze e ai modelli intramontabili del bridal fashion.

Quali saranno le tendenze della collezione 2020 di Immagine Sposa e Sposo? Per quanto riguarda le future spose, si punterà sul classico chantilly o sulle lavorazioni floreali più contemporanee? Oppure su trasparenze, spacchi vertiginosi, chiffon e plissè, ricami, tessuti lurex ed effetti plumage?

E per quanto riguarda i futuri sposi, i pantaloni a sigaretta e dal taglio sartoriale rappresenteranno un must evergreen oppure no? Uno degli obiettivi principali resta sempre quello di proporre creazioni innovative, tessuti ricercati e dettagli personalizzati per rendere unica ogni coppia di sposi.

L'organizzatore e il direttore artistico dell'evento

Per la prima volta questa edizione materana del Bridal Fashion Show verrà diretta dal punto di vista artistico e organizzata dal fashion creator pugliese, Vincenzo Maiorano.

Il direttore del Maiorano Magazine e l'ideatore e organizzatore del Fashion Red Carpet pugliese sta preparando un'edizione davvero scoppiettante e imperdibile per i futuri sposi, ma anche per gli appassionati di moda e gli addetti ai lavori. Finora non ha voluto svelare altri dettagli o particolari sul grande evento. Al termine del fashion show ci sarà un cocktail party con musica dal vivo da parte del gruppo Black & White Matrimoni.