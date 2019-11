Ieri sera Ensi, attualmente in rampa di lancio con la riedizione del suo ultimo album 'Clash', intitolata 'Clash Again', ha portato sul palco dei Magazzini Generali di Milano il suo show.

La serata è stata arricchita dalla presenza di numerosissimi ospiti che si sono alternati sul palco, affiancando lo storico rapper e freestyler torinese.

Il live di Ensi ai Magazzini Generali di Milano

La presenza che più di ogni altra sembra aver inciso è quella di Clementino, artista strettamente legato ad Ensi, soprattutto per la comune attitudine all’improvvisazione, considerato insieme all’autore di ‘V’ come uno dei migliori interpreti a livello assoluto del freestyle italiano.

Inevitabile quindi che i due finissero ad un certo punto della serata a dilettare i presenti rappando insieme. Una performance successivamente raccontata da Clementino via Instagram, in alcune stories che in queste ore stanno accendendo la fantasia dei fan, dato che il rapper ha parlato a chiare lettere della possibilità di realizzare un intero album assieme al collega, ipotesi che soddisferebbe tantissimi tra i fan di entrambi gli artisti, e susciterebbe sicuramente estrema curiosità in tutto il mondo del Rap italiano.

Clementino: 'Un disco con Ensi ? Lo farei subito'

“Ho fatto una strofa sul palco con Ensi, roba che è venuto giù il posto, una strofa mostruosa. Qua mi dicono che dovrei fare un disco con Ensi. Io con lui lo farei subito, prima di tutto perché è un mio fratello, ma anche perché a livello di rap io e lui insieme facciamo paura, lui distrugge. Ensi, lo dobbiamo fare un giorno un progetto insieme”.

Per il momento Ensi non ha ancora commentato, almeno pubblicamente, la suggestione lanciata dal collega campano.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Concerti E Music Festival Rap

La serata di ieri è stata sicuramente un successo, come testimoniano alcuni resoconti comparsi online nelle ultime ore, emblematiche in tal senso le parole comparsa sulla pagina Instagram 'Thenightskizzo', in cui lo show milanese di ieri viene descritto come "Un concerto differente da quelli di altri artisti [...] perché la grinta di Ensi e la sua energia, oltre alle sue abilità tecniche, hanno fatto in modo che a tutto il pubblico arrivasse sempre, per più di due ore di show, la passione di ogni parola, di ogni frase e di ogni strofa".

'Sono orgoglioso di avervi con me'

Ensi, che questa sera si esibirà invece a Torino, sua città natale, ha voluto ringraziare i supporter ed i vari colleghi che hanno preso parte al concerto, lo ha fatto con queste parole:

“Grazie Milano. Grazie a tutti i miei ospiti, agli amici che erano sia sopra che sotto al palco, grazie al mio fantastico pubblico. Sono orgoglioso di avervi con me. Stasera si gioca in casa.

Torino, Black City, vieni ad alzare le corna al cielo!”.