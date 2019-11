Tornano i Coldplay e lo fanno con un concerto unico nel suo genere: il 22 novembre i fans di tutto il mondo della band britannica potranno seguire due concerti in live streaming su Youtube, dal titolo Everyday Life - Live in Jordan. Un evento molto particolare in quanto i due concerti avverranno all'alba e al tramonto in quanto saranno di presentazione per il nuovo album che risulta diviso in due parti, Sunrise e Sunset (alba e tramonto, per l'appunto)

Coldplay in concerto su Youtube

Save the date: il 22 novembre 2019 i Coldplay si esibiranno su un palco allestito ad Amman, in Giordania, per presentare il loro nuovo album, meglio dire il loro doppio album.

Lo faranno in diretta streaming su Youtube: il primo concerto andrà in onda quando in Italia saranno le 5 del mattino e presenterà (non a caso) l'album intitolato Sunrise, mentre alle ore 15 italiane ci sarà il concerto dedicato all'album Sunset. Una vera e propria sorpresa per i fans di tutto il mondo della band britannica capeggiata da Chris Martin che, nel corso degli anni, ha sempre saputo stupire i suoi fans con scenografie speciali, brani che entrano nel cuore e suoni ed effetti unici.

Proprio i Coldplay hanno dichiarato che la trasmissione di questi due concerti è stato un loro sogno da quando è nata l'idea di questo nuovo album della band britannica: naturalmente, sono un po' spaventati da questo evento unico, ma sono anche convinti che Youtube sia il mezzo più adatto per la realizzazione di questo loro sogno.

Everyday Life, un album diviso in due parti

Everyday Life rappresenta l'ottavo album dei Coldplay e la sua specialità sta nel fatto di essere diviso in due album, Sunrise e Sunset, per un totale di 16 brani della durata complessiva di 53 minuti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Concerti E Music Festival

Al suo interno i Coldplay si presenteranno con diverse collaborazioni, per esempio con Stromae, Femi Kuti, Tiwa Savage e Jacob Collier. Anche il modo di ufficializzare l'uscita del nuovo album da parte dei Coldplay è tutta a sé: inizialmente, in alcune città come Sao Paulo, Tokyo, Milano, sono apparsi dei poster giganti raffiguranti una band in bianco e nero. Si tratta di una foto del 1919 del gruppo musicale del bisnonno del chitarrista Jonny Buckland.

Successivamente, 500 fans hanno ricevuto una carta autografata che faceva chiaramente riferimento ad alcuni dettagli del nuovo album; poi il 1 novembre sono usciti due singoli, Orphans e Arabesque, ed è stato subito record di visualizzazioni e download sulle principali piattaforme.

Finora si sa ancora poco altro del nuovo album: ciò che è certo sono le due track list comparse sotto forma di annuncio pubblicitario sui quotidiani di tutto il mondo.

Per Sunrise, la tracklist è la seguente: Sunrise-Church-Trouble In Town-BrokEn-Daddy-WOTW / POTP-Arabesque-When I Need A Friend. Per Sunset, invece, la tracklist è la seguente: Guns-Orphans-Èkó-Cry Cry Cry-Old Friends-بنی آدم-Champion Of The World-Everyday Life.