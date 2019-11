Un singolare scambio di vedute è andato in scena nella serata di ieri, protagonisti Ketama 126, Inoki Ness e svariati utenti che hanno voluto commentare l'accaduto. Alcuni frammenti dello scambio sono stati poi riportati da diversi canali di informazione e di intrattenimento dedicati al Rap italiano, suscitando ulteriori discussioni tra gli appassionati, ma anche tanta ilarità.

Ketama 126: 'Siamo la droga e nessuno può dire il contrario'

Tutto è iniziato quando Ketama 126 ha pubblicato una foto, in cui è presente anche l'ex Dark Polo Gang Side Baby, accompagnata dalla seguente didascalia: "Siamo Roma, siamo i padri, siamo i boss dei king, siamo la droga e nessuno può dire il contrario".

Inaspettatamente il contenuto è stato commentato da Inoki Ness. Il rapper, che ha recentemente compiuto 40 anni, ha dichiarato: "Io dico il contrario e dovrebbe farvi piacere".

Il commento di Inoki ha suscitato reazioni di vario tipo, alcuni utenti hanno condiviso l'affermazione dell'autore di 'Non mi avrete mai', altri invece hanno preso a insultarlo, nonostante il significato delle parole del rapper fosse tutt'altro che chiaro. Scorrendo i commenti è infatti facile notare come in tanti sembrino interrogarsi sul senso della sua affermazione. Tra questi anche lo stesso Ketama 126, che ha chiesto conto a Inoki del significato delle sue parole.

Inoki Ness: 'Quando la droga avrà ucciso metà della vostra famiglia potrete parlare'

Dopo qualche minuto l'uomo simbolo di Rap Pirata ha risposto con queste parole: "Si scherza, lo dico con tutto il rispetto, ma i King dei boss di Roma o stanno in carcere oppure non fanno musica, quando la droga avrà ucciso metà della vostra famiglia potrete parlare. Pace".

A questo punto Ketama 126 si è sentito in dovere di spiegare meglio la didascalia con cui aveva scelto di accompagnare il post. "Io però non ho mica detto che la droga fa bene – ha infatti spiegato Ketama 126 – sto solo dicendo che se c'è qualcuno che ne può parlare in questa scena trap siamo proprio noi, questo non sta a significare che io abbia qualcosa contro di te, anzi, ne puoi parlare ancora di più di noi, data l'esperienza".

'Mi sa che non coglievi l'iperbole ironica'

Poco dopo il rapper e musicista romano ha aggiunto un'ulteriore precisazione, ipotizzando che Inoki non avesse colto in pieno il significato della sua affermazione iniziale, queste le sue parole: "Mi sa che non coglievi l'iperbole ironica".

"Neanche io ho qualcosa contro di te – ha replicato Inoki Ness – e lo sai, ma sentire certe frasi, per chi ha vissuto certe cose in certe strade, ti obbliga a dire certe cose".

Poco dopo, in un altro commento Inoki ha risposto polemicamente agli utenti che lo insultavano o contestavano.