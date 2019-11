È morto Fred Bongusto (all'anagrafe Alfredo Antonio Carlo Buongusto): il cantante ci ha lasciati all'età di 84 anni dopo aver lottato per tanto tempo con una lunga malattia. A dare la notizia è stato il suo ufficio stampa, il quale con un comunicato ha spiegato che il cantautore si è spento a Roma intorno alle 3:30.

Nato il 6 aprile del 1935 a Campobasso, divenne famoso negli anni Sessanta e Settanta grazie alla canzone "Una rotonda sul mare'', che rimase impressa nel cuore del popolo italiano.

Da qualche tempo Bongusto soffriva di una malattia, il cui nome non è stato reso noto. I funerali si terranno lunedì 11 novembre alle 15:00, presso la celebre Basilica di Santa Maria in Montesanto a Roma.

I maggiori successi del cantante Fred Bongusto

Fred Bongusto iniziò la sua scalata verso il successo quando entrò a far parte del gruppo I 4 Loris, costituito da lui, Renato Silvestri, Loris Boresti, Luciano Bigoni e Nini Mezzet.

Tra i suoi primi brani più famosi ricordiamo ''Notte d'amore'', ''Bella bellissima'' e ''Doce Doce'', fino ad arrivare al successo che lo rese popolare in tutto il mondo.

La sua ascesa continuò anche negli anni 80, quando partecipò al Festival di Sanremo del 1986 con la canzone ''Cantare'', la quale venne riprodotta continuamente per tutta l'estate seguente. Tornò poi in gara a Sanremo anche nel 1989 con il brano "Scusa".

Bongusto fu molto ammirato da colleghi di fama internazionale come Toquinho, cantante e chitarrista brasiliano di origini italiane (registrato all'anagrafe come Antonio Pecci Filho) e Vinícius De Moraes. Il suo ultimo concerto in Sudamerica è stato nel 2007.

In Italia, invece, la sua ultima apparizione risale al 2013, quando interpretò ''Questo nostro grande amore'' per onorare la memoria di Franco Califano, scomparso quello stesso anno. Nel 2005, inoltre, ricevette l'onorificenza al merito della Repubblica dall'allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.

Vita privata del cantante

Per quanto riguarda la vita privata del cantante Fred Bongusto, egli è stato sposato con Gabriella "Gaby" Palazzolo, una famosa soubrette degli anni Cinquanta e Sessanta, poi scomparsa nel 2016. La coppia fu legata per oltre 38 anni (i due contrassero matrimonio nel 1967), ma non riuscirono ad avere nessun figlio insieme. L'attrice, tuttavia, prima di incontrare il cantautore ebbe una figlia da un precedente matrimonio, Blyth Dolores Barrymore, che Bongusto crebbe come se fosse sangue del suo sangue.

Bongusto inoltre trascorse parte della sua vita ad Ischia, considerata una sorta di buen ritiro dove trovò più volte l'ispirazione per alcune delle sue canzoni migliori.