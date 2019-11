Si è chiusa ieri sera la serie di tre concerti che ha visto Marco Mengoni al Forum di Assago. Dopo le quattro date della prima parte del tour di maggio, il Mediolanum Forum si è riacceso per l'artista. L'8, il 9 e il 10 novembre è stato infatti luogo di Marco e dei suoi fan per tre giorni di festa. Mengoni è reduce della pubblicazione del suo ultimo album, Atlantico On Tour, uscito il 25 ottobre, e che contiene i brani live registrati durante la prima parte del tour più i tre nuovi inediti Duemila Volte, Calci E Pugni e Il Destino Davanti.

Prima di ogni spettacolo, alcuni possessori del biglietto che hanno acquistato la copia fisica dell'album, hanno avuto la possibilità di assistere ad un mini live esclusivo solo per loro. In questo show privato Marco, con tre dei suoi musicisti, ha eseguito tre brani in versione acustica: Mille Lire, Duemila Volte e I Got The Fear.

Il tour di Marco Mengoni prosegue con le date di Mantova il 12 novembre, Conegliano il 14 e il 15 novembre, Pesaro il 17 novembre, Firenze il 19 novembre, Roma il 22 novembre, Eboli il 24 novembre, Reggio Calabria il 26 novembre, Acireale il 28 e il 29 novembre.

Per poi portarlo in Europa a Bruxelles il 4 dicembre, Amsterdam il 6 dicembre, Francoforte l'8 dicembre, Colonia il 10 dicembre, Zurigo il 13 dicembre, Barcellona il 15 dicembre e a Londra il 18 dicembre.

Mengoni Live: lo show è diviso in tre parti

Lo show messo in piedi da Marco Mengoni e il suo staff, della durata di due ore, è suddiviso in tre parti. Lui stesso ha dichiarato infatti che gli piace l'idea di spettacolo che si evolve e si trasforma.

Nella prima parte del concerto predomina il bianco e nero. Il concerto si apre con le voci dei tre coristi di Marco che compaiono dietro un telone bianco che copre la scenografia, su cui compare la frase “I’ll Show You How Great I Am”. Marco appare dalla botola posta al centro del palco e inizia lo show con il brano Muhammad Ali. È con la seconda canzone che la scenografia si svela al pubblico, Voglio.

Nella seconda parte del concerto arriva il colore, con La Ragione Del Mondo, il palazzetto si accende di arancione, giallo, azzurro. Dopo Proteggiti Da Me, con cui viene spontanea la standing ovation, Marco Mengoni trasporta il suo pubblico in un viaggio per le strade del Sud America con Dialogo Tra Due Pazzi, Amalia e La Casa Azul. Infine la terza parte, quella conclusione, dove c'è spazio ancora per l'ultimo singolo Duemila Volte e per il recente inedito Calci E Pugni.

Mengoni Live: ecco la scaletta del concerto di Milano