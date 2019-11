È davvero tutto pronto per 25^ edizione della Maratona di Palermo "Per...correre l'arte". Questa domenica 17 novembre si terrà infatti nel capoluogo siciliano la manifestazione sportiva a sigillo Bronze della Fidal e organizzata dall’Asd Media@, la quale è diventata, negli ultimi anni, un evento imperdibile per atleti, appassionati e famiglie.

Lo start della gara avverrà alle ore 9 del mattino, da via Libertà (altezza Giardino Inglese) dove questo sabato pomeriggio, sono stati presentati sponsor e gli atleti più quotati di quest'anno presso gli stand dell'Area "Expo Village" allestita all'interno del Giardino Inglese.

I 'Top Runner' e il progetto 'ParkRun' all'Expo Village

Fra gli atleti che parteciperanno è tempo, finalmente, di scaldare i motori per il keniano Hosea Kimeli Kisorio, che punta alla sua terza vittoria, e per i connazionali Wilfred Korir e Kenneth Kemboi Rotich che, questo pomeriggio, si sono presentati al pubblico dell'Expo Village. Fra le donne riflettori puntati sulla keniana Gladys Chepngetich e sull’etiope Hirut Beyene Guangual.

Fino a domani mattina, presso l'Expo Village, si potranno ritirare pettorali e pacchi gara e sarà possibile visitare gli stand degli sponsor. Tra questi, il gruppo "Parkrun". Il progetto di promozione e avvio all'atletica leggera nato tra l'Inghilterra e l'Irlanda, ma diffuso in tutto il mondo, ParkRun è giunto anche in Italia grazie alla volontà di Giorgio Cambiano, che ha chiesto e ottenuto un appuntamento con il fondatore di Parkrun, Paul Sinton Hewitt dando vita a Parkrun Italia.

Il progetto si è allargato anche alla Sicilia grazie ad Aldo Siragusa, che ha avviato l'iniziativa dando vita a "Uditore Parkrun" insieme ad un inseparabile team collaudato che gestisce il parco Uditore di Palermo.

Obiettivo del progetto è quello di dare la possibilità a chiunque di passare una giornata all'aria aperta, di poter correre liberamente lungo un percorso di 5 km senza regole e senza limitazioni di tempo, semplicemente dando sfogo alla propria voglia di fare una corsa circondato da alberi e in totale sicurezza. Tale iniziativa, a Palermo, si svolge tutti i sabato mattina, è a titolo gratuito ed è aperta a tutti, grandi e piccoli.

Le strade di Palermo chiuse al traffico

La chiusura al transito veicolare nella città di Palermo partirà alle ore 4.30 e terminerà alle ore 16 nel tratto compreso tra via Notarbartolo, piazza Mordini e Francesco Crispi, con la sola esclusione dei mezzi dell'organizzazione.

Saranno chiuse al traffico: piazza Vittorio Veneto, Castelnuovo, via Ruggero Settimo, via delll’Artigliere, piazza Leoni, viale Diana, viale Margherita di Savoia, via Mater Dolorosa, piazza Valdesi, via delle Palme, via principessa Giovanna viale Ercole, Palazzina Cinese, piazza dei Quartieri e l'ingresso Villa Niscemi, corso Calatafimi nel tratto compreso tra Porta Nuova e piazza Indipendenza nel tratto compreso tra corso Calatafimi e Ingresso Cappella Palatina.

Saranno chiuse anche: piazza Parlamento, via Trieste, via Roma, via Principe di Scordia, via Villaermosa, via Bentivegna e via Rosolino Pilo.