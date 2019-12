L'anno 2019 volge ormai inesorabilmente al termine, in attesa dei tradizionali festeggiamenti per le feste natalizie, tanti iniziano a pensare a come passare l’ultima notte dell’anno. Se alcuni preferiranno cene in famiglia o nei ristoranti, molti altri italiani sceglieranno di festeggiare l'arrivo del 2020 partecipando a concerti organizzati in piazza.

Aspettando il 2020 in Tv

In diretta su Rai 1 alle 21:30 da Potenza, appuntamento con L’Anno che verrà, il tradizionale evento sarà presentato da Amadeus (che a febbraio condurrà la settantesima edizione del Festival di Sanremo).

Sono tante le esibizioni musicali in programma, tra le quali possiamo citare: Riccardo Fogli, Red Canzian, Ivana Spagna e i protagonisti del reality show “Tale e quale” tra cui Francesco Monte.

Canale 5 sarà in diretta da Piazza della Libertà di Bari, tra gli ospiti di Federica Panicucci, sono attesi Fred De Palma, Mondo marcio, Riki, Moro, e tanti altri. Si esibiranno anche i ragazzi della 19a edizione di Amici, talent show di Maria De Filippi. Superata la mezzanotte, la piazza, si trasformerà in discoteca con la dj set di Max Brigante e l’energia del suo show Mamacita faranno ballare la piazza a ritmo di reggae ton, hip-hop & Trap e R’n'B.

Feste in piazza

Grandi eventi organizzati per l’ultima notte del 2019 in Sardegna: ad Alghero sarà protagonista Emis Killa (rapper) e Roy Paci (trombettista). La splendida voce di Elisa incanterà la piazza di Olbia. Vinicio Capossela invece sarà il protagonista della sera di San Silvestro a Cagliari in Piazza Yenne dalle ore 22,30. Mentre i Boomdabash il 31 dicembre animeranno la festa di Castelsardo.

Grandi eventi in piazza organizzati anche al Nord, a Milano in piazza Duomo tanti artisti ed a seguire il concerto dello Stato Sociale. In Emilia Romagna a Rimini concerto di Coez, mentre Paolo Belli si esibirà a Cesena. A Genova saranno protagonisti Tedua e Giusy Ferreri. Il cantautore Alessio Bernabei, reduce da un'intervento chirurgico d'asportazione delle tonsille, sarà protagonista insieme a Patty Pravo a Pontedera (Pisa).

A Pescara, in Piazza della Repubblica, ci sarà lo spettacolo con Marco Papa e Matt Lee, il 1° gennaio nella stessa location, concerto gratuito degli Stadio dalle ore 19. A Viterbo sarà festa in piazza con il duo Demo Morselli e Marcello Cirillo.

A Roma saranno molte le feste in piazza, su tutte spiccherà quella del Circo Massimo: sul palco saliranno fra gli altri Ascanio Celestini, Skin e Carmen Consoli.

A Napoli, grande concerto in piazza con varie star della canzone partenopea, tra i quali possiamo citare Rocco Hunt e Sal Da Vinci.

A Catania in piazza Duomo per dare il benvenuto al 2020 ci sarà il concerto con Max Gazzè. A Palermo invece ci sarà lo spettacolo di Nino Frassica e dei Los Plaggers.