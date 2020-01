Il 2020 continua a portare novità nel panorama della musica italiana, Tommaso Paradiso ha appena annunciato un tour (il primo da solista) ed è uscito il nuovo singolo "I nostri anni", tornano anche Gianluca Grignani e J-Ax e l'ultimo a dare l'annuncio del suo ritorno sulle scene è Mahmood.

Il 2019 di Mahmood: Festival di Sanremo, Eurovision, brani di successo

È passato un anno da quando abbiamo visto Mahmood salire per la prima volta sul prestigioso palco dell'Ariston per la 69° edizione del Festival di Sanremo.

Il cantante presentava la sua canzone inedita "Soldi" la quale, accompagnata da un ritornello molto orecchiabile, parlava della sua infanzia e del rapporto con il padre. E sempre un anno fa, proprio con questa canzone, lo abbiamo visto vincere il Festival di Sanremo.

E Mahmood da quel giorno non si è mai fermato: a questo successo è seguito quello dato dalla sua partecipazione all'Eurovision 2019, competizione in cui ha conquistato la seconda posizione con il brano "Soldi", regalando il podio all'Italia.

Il cantante in questi mesi ha collezionato un successo dopo l'altro. Mentre il brano sanremese "Soldi" continuava ad essere trasmesso dalle radio ed ascoltato dai fan, anche i nuovi singoli come "Barrio" e "Calipso", cantata con Sfera Ebbasta e Fabri Fibra, diventavano dei successi. E nel 2020? Mahmood non si fermerà e ha già fatto i primi annunci ufficiali sui suoi progetti futuri.

Nuovo album, nuovo singolo e tour per Mahmood

È bastato un semplice post sul profilo ufficiale Instagram di Mahmood per far gioire tutti i fan, tre semplici frasi: "Sta arrivando un nuovo singolo. Sta arrivando un nuovo album. Sta arrivando un nuovo tour."

Nessuna data di uscita, nessun possibile titolo per il nuovo album, solo un semplice annuncio che i fan hanno accolto con molto entusiasmo, come si può vedere dai commenti al post.

Ecco il post pubblicato su Instagram da Mahmood.

Il tour europeo di Mahmood nel 2020

In attesa di conoscere le novità è già presente un appuntamento live che i fan di certo non vogliono perdersi. Infatti, a partire da questo aprile, Mahmood farà il giro delle più importanti città europee: Parigi, Madrid, Monaco, Zurigo e Colonia sono solo alcune delle 13 città in cui si esibirà l'artista. Ma questo tour inizierà proprio dall'Italia, precisamente dall'Alcatraz di Milano il 14 aprile. Come fa sapere lo stesso Mahmood tramite una storia sul suo profilo Instagram, i biglietti sono già disponibili online.

Tutte le informazioni sulla data milanese e sul tour sono disponibili sui canali ufficiali dell'artista. Mahmood sembra veramente carico in questo 2020, pronto a regalare tante belle novità musicali ai suoi fan.

Non resta che aspettare maggiori dettagli su tutti i progetti annunciati, che si annunciano promettenti.