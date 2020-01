Il 2020 è appena iniziato e già si preannuncia un anno ricco di novità musicali e concerti live per tutto l'anno. Rivedremo sul palco Brunori Sas e Gazzelle, ma anche artisti internazionali come Dua Lipa e Green Day, ma sarà anche l'anno del primo tour da solista di Tommaso Paradiso, ex frontman dei The Giornalisti.

Il nuovo singolo di Tommaso Paradiso 'I nostri anni'

Dopo i tanti successi con la band The Giornalisti, Tommaso Paradiso non si è perso d'animo ed ha subito regalato ai tanti fan, colpiti all'improvviso dalla fine della band, un bellissimo nuovo singolo "Non avere paura".

Il primo brano da solista è stato accolto con grande piacere dai fan dell'artista ed è stato la colonna sonora della seconda stagione della serie tv di Netflix "Baby". Insomma un grande debutto da solista per il cantautore Paradiso, ma dopo silenzio sui progetti futuri, fino a pochi giorni fa.

Un post sul profilo instagram ufficiale di Tommaso Paradiso pubblicato l'ultimo dell'anno ha annunciato il suo ritorno con il singolo "I nostri anni", il secondo da solista. Nessuna data di uscita accompagna la foto della copertina pubblicata, ma l'artista ha iniziato un conto alla rovescia nelle stories sul suo profilo.

'Sulle nuvole', il Tour 2020 di Tommaso Paradiso

Ma il nuovo singolo "I nostri anni" non è l'unica novità professionale per il cantautore romano per questo 2020 appena iniziato. Sempre gli ultimi giorni del 2019 Paradiso ha annunciato ufficialmente il suo primo tour da solista. "Sulle Nuvole" tour 2020 è stato annunciato i primi giorni di dicembre e porterà l'artista in giro per l'Italia in autunno, a partire da ottobre 2020.

Sono state per il momento annunciate ufficialmente 10 date. Il tour partirà dalla capitale Roma il 21 ottobre e toccherà le maggiori città italiane tra cui Bologna, Catania, Bari e Milano per concludersi a Torino il 4 dicembre. La prevendita dei biglietti del "Sulle nuvole" tour 2020 per tutte le date è già iniziata ed è possibile trovarli online sul sito Ticketone. Tutte le date ad oggi annunciate sono disponibili sui canali ufficiali dell'artista.

Come per il nuovo singolo "I nostri anni" anche al tour è stato dedicato un post proprio dall'artista sul suo profilo ufficiale Instagram.

Al momento queste sono tutte le novità che ci regala il cantautore Tommaso Paradiso, in molti si chiedono se verrà annunciata anche l'uscita del suo primo album da solista, ma ancora non è stata data nessuna notizia ufficiale. Per il momento i fan attendono con ansia il nuovo singolo e si preparano a rivedere l'artista sui palchi italiani ad ottobre. Tommaso Paradiso ha iniziato l'anno proprio nel migliore dei modi per un artista, con musica nuova e concerti in programma in tutta Italia.