Da Youtube al Cinema, il passo è lungo, ma i Me contro Te sono già una coppia da record per quanto riguarda i numeri registrati sul web. Così la musica non cambia per Luì e Sofi, i due giovani youtubers siciliani amatissimi dal pubblico dei più piccoli, tanti bambini che non hanno voluto certamente 'bucare' l'appuntamento al cinema con il loro film d'esordio. 'La vendetta del Signor S' è già un fenomeno del box office: uscito il 17 gennaio, ha letteralmente sbancato i botteghini sfondando il muro del milione di euro di incassi, per l'esattezza 1.133.045 milioni, che si traduce in circa 180.000 mila spettatori.

'Tutto esaurito' già alla première

Che la scanzonata e divertente pellicola che vede Luigi Calagna e Sofia Scalia, alias Luì e Sofi, alle prese con il loro acerrimo nemico, sarebbe stata assolutamente premiata al box office lo si era intuito già alla première del film andata in scena al cinema Odeon di Milano lo scorso 12 gennaio: la data speciale in cui gli stessi protagonisti del film sarebbero stati presenti prima della proiezione salutando personalmente i loro fans, era stata annunciata lo scorso dicembre e nel giro di poche ore aveva fatto registrare il tutto esaurito.

Più o meno lo stesso dell'uscita ufficiale del loro film in cui si sono presi il lusso di 'stracciare' il grande protagonista, finora, della nuova stagione cinematografica italiana. Secondo i dati forniti da Cinetel, infatti, a fronte delle cifre che abbiamo già espresso per i due ragazzi d'oro di Youtube, Checco Zalone ed il suo 'Tolo Tolo' si sono dovuti 'accontentare' di un incasso di circa 300 mila euro.

Il cabarettista pugliese resta comunque ad oggi il re della stagione ed il suo film ha incassato quasi 42 milioni e 700 mila euro, ma era prevedibile che in questo weekend di nuove uscite ci fosse il rischio di cedere il trono relativo all'incasso giornaliero, specie dinanzi ad un fenomeno mediatico di grande impatto come i Me contro Te. Pertanto, riepilogando la classifica del 17 gennaio fornita da Cinetel, dopo 'La vendetta del Signor S' e 'Tolo Tolo' troviamo in terza e quarta posizione, rispettivamente, Piccole Donne e Hammamet, mentre due delle nuove uscite della settimana, Richard Jewell di Clint Eastwood e JoJo Rabbit di Taika Waititi, occupano la quinta e sesta posizione.

Tiene ancora molto bene 18 Regali che ha ormai raggiunto un totale che sfiora i 2,3 milioni di euro.

'Un sogno che non ci aspettavamo di realizzare'

L'uscita al cinema ha ovviamente innalzato l'onda di popolarità dei due ragazzi di Partinico (provincia di Palermo), già celeberrimi agli occhi dei giovanissimi che li seguono su Youtube e che li hanno seguiti anche su Disney Channel. Poco prima dell'uscita del film i Me contro Te erano stati intervistati dal sito hotcorn.com, una simpatica chiacchierata in cui avevano parlato della loro emozione.

"Certamente enorme - aveva confessato Luì - nel portare al cinema le storie dei Me contro Te. Un sogno che non ci saremo mai aspettati di poter realizzare". Sono stati i due giovani a scrivere la sceneggiatura di questa storia, insieme ad Emanuela Canonico ed Andrea Boin. "Incredibile pensare che le nostre storie saranno viste sul grande schermo", hanno detto i due inseparabili fidanzatini, la dimostrazione di come due volti puliti, un prodotto semplice e genuino, fantasia e divertimento puro uniti ad un approccio davvero a 'misura di bambino', privo di complessità e volgarità, possa far breccia anche in una società che viaggia veloce sul web e che, spesso, mette a disposizione dei bambini strumenti che vanno ben oltre la loro età.

Contro questo lato 'oscuro', oggi, due ragazzi brillanti come Luigi e Sofia sono sicuramente un valido antidoto.