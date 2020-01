La 70esima edizione del Festival di Sanremo 2020 partirà il 4 febbraio su Rai1, e sarà trasmessa in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo. Con la conduzione di Amadeus, questa edizione sarà totalmente incentrata sulla figura della donna. Lo stesso conduttore aveva dichiarato, durante una delle prime interviste rilasciate, che "questo sarà un Festival pop dedicato alle donne".

Le donne di Sanremo 2020

Amadeus ha voluto al suo fianco ben dieci donne, testimoni di ogni serata e ognuna portatrice di un preciso messaggio.

Nell'immaginario collettivo il ruolo della "valletta" è impersonato da una donna di spettacolo che affianca il conduttore senza proferire parola, e la novità portata da Amadeus sta proprio nel sostituire questa figura con una vera e propria "co-conduttrice": a turno le ospiti di Amadeus parleranno di tematiche significative e saranno esempi di diversità. I nomi ufficiali delle co-conduttrici di questa edizione del Festival sono stati annunciati sulla rivista "TV Sorrisi e Canzoni":

Antonella Clerici , storica conduttrice della trasmissione televisiva "La Prova del Cuoco", che ha già calcato il palco dell'Ariston due volte: nel 2005, affiancando Paolo Bonolis, e nel 2010, come unica conduttrice. Amadeus ha detto che " con lei potremmo inventarci qualsiasi cosa sul palco ".

, storica conduttrice della trasmissione televisiva "La Prova del Cuoco", che ha già calcato il palco dell'Ariston due volte: nel 2005, affiancando Paolo Bonolis, e nel 2010, come unica conduttrice. Amadeus ha detto che " ". Diletta Leotta , opinionista calcistica e conduttrice sul servizio di streaming "Dazn": anche lei ha già calcato il palco dell'Ariston come valletta.

, opinionista calcistica e conduttrice sul servizio di streaming "Dazn": anche lei ha già calcato il palco dell'Ariston come valletta. Sabrina Salerno , showgirl e cantante che partecipò al Festival nel 1991 in duetto con Jo Squillo.

, showgirl e cantante che partecipò al Festival nel 1991 in duetto con Jo Squillo. Rula Jebreal , giornalista palestinese e attivista per la cui presenza sono sorte numerose polemiche. Amadeus ha detto di lei: "Volevo una giornalista internazionale che mi parlasse di donne. Quando si dà risalto alle donne, non c'è colore della pelle".

, giornalista palestinese e attivista per la cui presenza sono sorte numerose polemiche. Amadeus ha detto di lei: "Volevo una giornalista internazionale che mi parlasse di donne. Quando si dà risalto alle donne, non c'è colore della pelle". Emma D'Aquino , noto volto del TG1, già apparsa in un cameo nell'edizione 2019 del Festival.

, noto volto del TG1, già apparsa in un cameo nell'edizione 2019 del Festival. Laura Chimenti , anche lei volto di spicco del TG1.

, anche lei volto di spicco del TG1. Georgina Rodriguez , modella e attrice, nonché moglie del calciatore Cristiano Ronaldo.

, modella e attrice, nonché moglie del calciatore Cristiano Ronaldo. Francesca Sofia Novello , modella e influencer, fidanzata del pilota di MotoGP Valentino Rossi.

, modella e influencer, fidanzata del pilota di MotoGP Valentino Rossi. Mara Venier , conduttrice di Domenica In, ha confermato la sua presenza ai microfoni di Radio 2 dicendosi "onorata di questo invito".

, conduttrice di Domenica In, ha confermato la sua presenza ai microfoni di Radio 2 dicendosi "onorata di questo invito". Monica Bellucci, rinomata attrice internazionale.

Gli ospiti speciali e la programmazione delle serate

Tra gli altri ospiti speciali confermati dal conduttore: lo showman Fiorello, al quale Amadeus anni fa aveva promesso che se avesse mai condotto Sanremo lo avrebbe voluto al suo fianco; il cantante Tiziano Ferro; l'attore premiato agli Oscar Roberto Benigni; la cantante pop britannica Dua Lipa.

Amadeus ha inoltre dichiarato di essere "in trattative" con i cantanti Ultimo e Zucchero.

Le indiscrezioni volevano ospite anche Meghan Markle, duchessa di Sussex, al centro delle polemiche per aver deciso insieme al marito Harry di separarsi dalla famiglia reale: secondo gli esperti la presenza della Markle farebbe schizzare gli ascolti del Festival, trasformandolo in un imperdibile evento mediatico.

Il programma approssimativo delle serate è già stato diffuso: durante la prima del festival i conduttori saranno Emma Stoccolma e il duo comico Gigi e Ross; nella prima puntata saranno presenti Diletta Leotta, Rula Jebreal, Tiziano Ferro, Fiorello, gli attori Pierfrancesco Favino e Kim Rossi Stuart, e la cantante Emma Marrone, reduce da un grave problema di salute che ha fatto preoccupare tutto il mondo della musica.

Monica Bellucci sarà invece la super ospite della seconda serata. Nella terza serata sono attesi Georgina Rodriguez, il cantante pop Lewis Capaldi, Mika e Roberto Benigni. Questa serata sarà dedicata alle "canzoni storiche del Festival", e secondo alcune indiscrezioni Ferro canterà in coppia con Massimo Ranieri. Durante la quarta serata, che consiste nella semifinale e nella finalissima della categoria giovani, ci saranno Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello, oltre che Johnny Dorelli e l'attesissima cantante pop britannica Dua Lipa.

Per la finalissima, in quinta serata, saliranno sul palco alcuni degli ospiti delle serate precedenti, insieme agli attori Diego Abatantuono, Christian De Sica, Massimo Ghini e Paolo Rossi. Si vocifera riguardo l'eventuale presenza di Al Bano e Romina Power, storica coppia della canzone italiana che potrebbe cantare un inedito.

La polemica per la presenza di Rula Jebreal

Rula Jebreal ha una biografia stellare: lavora al fianco di Macron per il "gender gap", è autrice di romanzi, impegnata in campagne sui diritti umani e contro la violenza sulle donne, moglie di un banchiere, è stata reporter per il New York Times e presentatrice sulla TV italiana. Le sue posizioni spesso politicamente scorrette e forti l'hanno resa negli anni un personaggio tanto ammirato quanto controverso.

In un'intervista a Repubblica aveva denunciato il tentativo di esclusione ai suoi danni, dando la colpa a Matteo Salvini e ad alcuni esponenti della televisione italiana.

Aveva dichiarato: "In Rai c'è un brutto clima, si trasmette un’immagine chiusa, vecchia dell’Italia. Cosa vuol dire essere italiani? Avere tutti la pelle dello stesso colore e le stesse idee?".

A sua detta, l'avrebbero pregata di rinunciare sua sponte al suo ruolo a Sanremo, cosa che si è rifiutata di fare portando avanti la sua determinata volontà di partecipare al Festival. La svolta si è avuta ufficialmente dopo un confronto tra l'ad Fabrizio Salini, il direttore di Rai1 Teresa De Santis e lo stesso conduttore Amadeus: Jebreal merita di stare in tribuna d'onore in un'edizione improntata sui diritti delle donne e sulla valorizzazione della figura femminile.

Il parere politico non è tardato ad arrivare: l'ex ministra Valeria Fedeli si è detta felice della decisione ("Più che un dietrofront, è un positivo passo avanti"), Gianfranco Librandi di Italia viva ha puntato il dito contro la disinformazione. Lucio Malan (Forza Italia) ha postato invece su Twitter una foto della Jebreal con Harvey Weinstein, l'ex produttore cinematografico sotto processo a New York per molestie sessuali.