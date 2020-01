La FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) ha diffuso nella data di oggi, 7 gennaio 2020, la classifica ufficiale degli album più acquistati, scaricati ed ascoltati del 2019. Ad occupare i titoli dei magazine musicali in queste ore sono soltanto i nomi delle prime cinque posizioni, rilanciate via social proprio sulla pagina della FIMI. In realtà, consultando il sito ufficiale, è possibile scoprire quali sono i 100 album più venduti del 2019.

La top five generale dominata da Salmo e Ultimo

I piani alti della chart sono occupati rispettivamente da Ultimo – presente in top five con ben due album: 'Peter Pan', primo, e 'Colpa delle Favole', quarto –, Salmo, secondo in classifica con 'Palylist' ma anche terzo, con 'Machete Mixtape 4', lavoro firmato dal suo Machete Crew.

Al quinto posto troviamo invece Marracash con 'Persona'.

Analogamente a quanto già fatto su queste pagine per la classifica dei 30 rapper italiani più venduti del decennio, dalle prime 100 posizioni della graduatoria generale è stato poi possibile estrapolare i dischi Rap, in modo tale da ottenere la classifica dei 30 album rap più venduti del 2019, fruibile di seguito.

I 30 album rap più venduti del 2019, molti sono usciti nel 2018, alcuni tra il 2016 ed il 2017

Da notare come molti degli album – talvolta si tratta in realtà di mixtape, seppur contrassegnati come album – presenti in classifica siano stati pubblicati nel 2018, qualcuno addirittura nel 2017 o nel 2016.

Alcuni di questi hanno evidentemente beneficiato delle riedizioni dei dischi pubblicate nel corso del 2019.

Al primo posto della graduatoria 'Playlist' di Salmo, che domina la classifica occupando anche la seconda posizione con il Machete Mixtape 4, lavoro collettivo del Machete Crew, di cui è evidentemente il membro più iconico e rappresentativo, nonché uno dei fondatori.

1) Playlist, Salmo

2) Machete Mixtape 4, Machete Crew

3) Persona, Marracash

4) Paranoia Airlines, Fedez

5) 23 6451, Tha Supreme

6) Re Mida, Lazza

7) 20, Capo Plaza

8) Rockstar, Sfera Ebbasta

9) Dove gli occhi non arrivano, Rkomi

10) Potere, Luchè

11) Scatola Nera, Gemitaiz e MadMan

12) Mattoni, Night Skinny

13) Aletheia, Izi

14) Sinatra, Gué Pequeno

15) Scialla Semper, Massimo Pericolo

16) Libertà, Rocco Hunt

17) Notti Brave, Carl Brave

18) Stanza Singola, Franco126

19) 68, Ernia

20) Davide, Gemitaiz

21) Supereroe, Emis Killa

22)Trap Lovers, Dark Polo Gang

23) Polaroid, Carl Brave e Franco126

24) 1969, Achille Lauro

25) MM Vol 3, Madman

26) Hellvisback, Salmo

27) Trapshit Revenge, FSK

28) Enemy, Noyz Narcos

29) Sfera Ebbasta, Sfera Ebbasta

30) Emanuele, Geolier

Menzione speciale per 'QVC8 Singles' di Gemitaiz, 31esimo progetto rap più venduto del 2019, 100esimo nella classifica generale.

Anche in questo caso si tratta di un disco che non è stato pubblicato nel 2019, il progetto è infatti disponibile dal 28 dicembre 2018.