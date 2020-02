Ieri, 4 febbraio 2020, è andata in scena la prima serata del Festival di Sanremo, durante la quale si sono esibiti dodici dei ventiquattro big in gara. A prendersi la maggior parte delle attenzioni mediatiche e dei titoli di giornali, blog, magazine online e canali di informazione, anche e soprattutto al di fuori dell'ambito musicale e televisivo, è stata senza ombra di dubbio la performance di Achille Lauro, capace di suscitare reazioni a dir poco contrastanti, come quella, positiva, del giornalista Lorenzo Tosa, e quella invece molto critica del popolare youtuber 'Er Faina'.

Achille Lauro stupisce l'Ariston con un body attillato

L'artista romano classe 1990 ha stupito il pubblico presentandosi scalzo, con un mantello nero, che ha poi tolto qualche istante dopo l'inizio della sua canzone 'Me ne frego', rimanendo soltanto con un body molto attillato, che ha lasciato senza parole l'Ariston.

Oggi le reazioni del web sono state molteplici, spesso diametralmente opposte tra loro. In tanti hanno criticato l'esibizione, giudicando inopportuno il look dell'autore di 'Occhiali da donna' per un evento nazional popolare, per di più in prima serata, tanti altri hanno invece elogiato il gesto di Achille Lauro, leggendoci tra le righe un messaggio sociale.

Tosa: 'Achille Lauro e Rula Jebreal due facce della stessa medaglia'

Emblematico in tal senso il pensiero del sempre più popolare Lorenzo Tosa, giornalista e blogger, che ha descritto la performance di Achille Lauro ed il monologo Rula Jebreal come 'Due facce della stessa medaglia'.

"Quello che in pochissimi hanno capito – ha spiegato Tosa sulla sua pagina Facebook, dopo aver citato un passaggio di 'Sono io Amleto', il libro autobiografico di Achille Lauro – è che la tutina di Achille Lauro e il monologo da brividi di Rula Jebreal sono due facce della stessa medaglia.

Una raffinata e intelligente [...] l'altro sporco, provocatorio, urticante, ma mai volgare. Due atti di coraggio straordinari. Due modi e due stili diversissimi per combattere un unico, enorme cancro del nostro tempo: il maschilismo e il sessismo tossico".

Er Faina contro Achille Lauro: 'Cosa deve provocare? È Achille Lauro, non è Freddie Mercury'

Chi invece non sembra aver minimamente apprezzato l'esibizione del rapper e cantante capitolino è Er Faina, popolare youtuber, anche lui romano.

Queste le sue parole: "Io faccio i complimenti ad Achille Lauro, è ovvio, lui è un genio. Perché giustamente dice, 'Io non sono buono a cantare – e infatti ieri sera non ha preso una nota – la canzone che ho fatto è una mezza me..., allora devo inventarmi qualcosa per apparire, altrimenti a Sanremo che sono venuto a fare? A cambiare i pannoloni a Rita Pavone?'. Quindi si è spogliato, si è messo quella cosa indecente, quella specie di preservativo. [...] Non capisco la gente che dice 'grande', 'genio', 'è stata una provocazione'. [...] Ma una provocazione verso cosa? Cosa deve provocare? È Achille Lauro, non è Freddie Mercury.

Che ci vuole? Ci posso andare anche io all'Ariston e mettermi nudo, ma poi se la canzone fa schifo è normale che la gente ti prende per scemo".