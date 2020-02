La prima serata del Festival di Sanremo è andata in onda martedì 4 febbraio e, dopo l'esibizione delle prime 12 canzoni in gara, si è conclusa con la classifica stilata dalla giuria demoscopica, composta da un campione di persone che vanno dai 15 anni in su, fruitori quotidiani di musica.

È stata una puntata ricca di ospiti e di momenti toccanti, tra i quali il monologo della co-conduttrice Rula Jebreal contro la violenza sulle donne, e la canzone scritta da Ermal Meta e interpretata dagli ospiti Gessica Notaro con Antonio Maggio.

Sanremo 2020: la prima serata

Durante la prima puntata si sono esibiti 12 Big e anche i primi 4 giovani artisti delle Nuove Proposte, ovvero Fadi, gli Eugenio in Via di Gioia, Tecla Insolia e Leo Gassmann. Di questi sono passati alla semifinale di venerdì 7 febbraio Tecla Insolia e Leo Gassmann, votati dalla giuria demoscopica.

Sul palco sono saliti anche gli attesissimi ospiti: Tiziano Ferro, che ha emozionato tutti cantando Mia Martini, Domenico Modugno e poi la sua Accetto miracoli; poi Fiorello e gli attori protagonisti del nuovo film di Gabriele Muccino, Gli Anni Più Belli, Pier Francesco Favino, Claudio Santamaria, Kim Rossi Stuart ed Emma Marrone, che per l'occasione si anche esibita cantando un medley dei suoi successi: Non è l'inferno, Arriverà, Amami, Fortuna.

Al Bano e Romina Power hanno regalato un momento nostalgico con alcuni brani del loro repertorio come Felicità e poi presentando il loro brano inedito scritto da Cristiano Malgioglio.

Festival di Sanremo: la classifica della prima serata

La classifica è stata il risultato delle votazioni fatte dalla giuria demoscopica dopo l'ascolto dei primi 12 Big in gara a Sanremo 2020. A fine serata è stata svelata:

1.

Le Vibrazioni con Dov'è

2. Elodie con Andromeda

3. Diodato con Fai rumore

4. Irene Grandi con Finalmente Io

5. Marco Masini con Il Confronto

6. Alberto Urso con Il Sole ad Est

7. Raphael Gualazzi con Carioca

8. Anastasio con Rosso di rabbia

9. Achille Lauro con Me ne frego

10. Rita Pavone con Niente (Resilienza 74)

11. Riki con Lo sappiamo entrambi

12. Bugo e Morgan con Sincero

Gli ospiti della seconda serata

Gli ospiti che vedremo sul palco del 70° Festival di Sanremo mercoledì 5 febbraio ci saranno ancora Fiorello e Tiziano Ferro, confermati per tutte e cinque le sere.

Saliranno poi sul palco per una reunion i Ricchi e Poveri nella formazione originale, quindi Angela Brambati, Franco Gatti, Angelo Sotgiu e Marina Occhiena. I super ospiti nazionali della seconda puntata saranno Zucchero, Gigi D'Alessio e Massimo Ranieri che duetterà con Tiziano Ferro in Perdere l'amore. Le co-conduttrici che affiancheranno Amadeus invece saranno tre: Sabrina Salerno, Emma D'Aquino e Laura Chimenti.