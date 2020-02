Dopo il grande successo delle prime tre serate del Festival di Sanremo, con uno share sempre in crescita, questo venerdì 7 febbraio ci aspetta la quarta serata. Dopo la gara delle cover, in cui ha trionfato Tosca con Piazza Grande, in questa occasione ascolteremo di nuove le canzoni in gara. Si esibiranno infatti tutti i 24 artisti big.

Inoltre ci sarà la finale delle Nuove Proposte, dove vedremo Leo Gassmann, Tecla Insolia, Fasma e Marco Sentieri. Non mancheranno anche nella quarta puntata i super ospiti già annunciati e l'ospite internazionale.

Sanremo: la finale delle Nuove Proposte

Stasera si terrà la finale dei 4 giovani artisti in gara a Sanremo 2020. Le due sfide saranno Leo Gassmann contro Fasma e Marco Sentieri contro Tecla Insolia. I rispettivi vincitori si giocheranno il confronto finale, votati dalle tre giurie: la giuria demoscopica (33%), la sala stampa (33%) e il televoto dei telespettatori (34%). La gara delle Nuove Proposte e la proclamazione del vincitore si terranno all'inizio della serata.

Le quattro canzoni in gara sono:

Vai bene così di Leo Gassmann

Per sentirmi vivo di Fasma

8 Marzo di Tecla Insolia

Billy Blu di Marco Sentieri

Festival di Sanremo: la quarta serata

Come noto quest'anno Amadeus ha scelto 10 co-conduttrici da cui essere affiancato durante le cinque serate del Festival di Sanremo, in occasione di questa quarta puntata vedremo al suo fianco Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello.

Non mancheranno i due ospiti fissi, Fiorello e Tiziano Ferro.

Saliranno inoltre sul palco come ospiti il rapper Ghali, la fantastica voce di Gianna Nannini e Toni Renis. Il super ospite internazionale sarà invece Dua Lipa.

Per quanto riguarda l'ordine di uscita dei 24 Big, vedremo: Paolo Jannacci, Rancore, Giordana Angi, Francesco Gabbani, Raphael Gualazzi, Anastasio, Pinguini Tattici Nucleari, Elodie, Riki, Diodato, Irene Grandi, Achille Lauro, Piero Pelù, Tosca, Michele Zarrillo, Junior Cally, Le Vibrazioni, Alberto Urso, Levante, Bugo e Morgan, Rita Pavone, Enrico Nigiotti, Elettra Lamborghini e Marco Masini.

Sanremo: i pronostici

Ancora prima che iniziasse il 70° Festival della canzone italiana i cosiddetti bookmakers davano per favorito come possibile vincitore il giovane rapper Anastasio con la sua Rosso di rabbia, ma una volta iniziata la kermesse canora qualcosa è cambiato. A superarlo, sempre nelle scommesse dei bookmakers, sono stati Diodato con Fai Rumore ed Elodie con Andromeda.

La classifica generale provvisoria svelata da Amadeus alla fine della seconda puntata vede invece Francesco Gabbani con Viceversa al primo posto, seguito da Dov'è de Le Vibrazioni e da Gigante di Piero Pelù.