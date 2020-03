In questo momento più che mai è la musica ad unire giorno dopo giorno gli italiani costretti nelle proprie case per via della pandemia da Covid-19. In questo lungo periodo di isolamento, i video postati dalla gente comune sui social network scatenano ilarità, momenti di gioia e svago allontanando anche solo per un attimo la malinconia e lo sconforto dello stare rinchiusi in casa.

L'ultimo video, che ha particolarmente colpito migliaia di italiani, è stato quello realizzato da due ragazzi siciliani che hanno suonato la cover dei Coldplay del brano 'Viva la Vida', un inno alla gioia di vivere.

Il video è diventato subito virale ottenendo un grande successo.

Mirko e Valerio interpretano il brano 'Viva la Vida' e i Coldplay ringraziano

Mirko e Valerio sono due ragazzini siciliani che, come molti loro coetanei, sono costretti a rimanere a casa per rispettare le norme anti-coronavirus. Ma, lungi dal farsi scoraggiare, i due hanno alternato alle ore di studio online della buona musica. Esemplare, da questo punto di vista, è stata la realizzazione della cover 'Viva la Vida' dei Coldplay attraverso dei violini.

Il successo non si è fatto attendere. Sul loro profilo Instragram, nonostante siano presenti solo 73 post, i follower sono già 42mila. Numero che è destinato a crescere perché il post dei due ragazzi di Agrigento è stato condiviso proprio dalla band autrice del brano: i Coldplay. Il gruppo britannico, che conta sul proprio canale social ben 11 milioni di seguaci, ha voluto rendere omaggio all'Italia rilanciando il loro video al grido: 'Grazie Mirko e Valerio, Forza!'.

'Viva la Vida dei Coldplay c'è sembrato un brano perfetto per la speranza', le parole di Mirko e Valerio

'Abbiamo pensato di passare un po' di tempo con voi tutti, da nord a sud, per noi la musica è la nostra valvola di sfogo, speriamo la possiate utilizzare anche voi. 'Viva la Vida' dei Coldplay c’è sembrato un brano perfetto per questa domenica di sole e speranza'. Queste le parole dei due giovani di Agrigento, che hanno deciso di trascorrere tra le mura domestiche una domenica alternativa reinterpretando il brano dei Coldplay.

Il video ha raggiunto i 55mila contatti e il numero sembra destinato ad aumentare. La scelta del brano non è stata casuale: Viva la Vida, come spiegano i due, è un inno alla gioia di vivere e alla speranza di potercela fare in un periodo tanto buio per tutta l'umanità. Non bisogna abbattersi dunque, ma trovare l'energia positiva per andare avanti. Magari attraverso la magia della musica.