Qualche ora fa Gianna Nannini ha promosso sui suoi profili social, una lodevole iniziativa atta a stare vicino a tutti i suoi fans in questo delicato momento. Come noto, a causa dell'emergenza sanitaria legata al Coronavirus, tutti gli italiani sono invitati a rimanere a casa e, per tale motivo, la cantante senese ha deciso di venire incontro al pubblico decidendo di fare dei mini live in diretta su Instagram. Il primo appuntamento è previsto per giovedì 12 marzo alle 16:00.

L'iniziativa di Gianna Nannini durante l'emergenza del Coronavirus

Il terribile virus denominato Covid-19, sta mettendo in ginocchio anche l'Italia che, in queste ultime ore è stata messa sotto tutela dal Governo con importanti misure restrittive.

Stante gli ultimi provvedimenti infatti, gli italiani saranno costretti a limitare i loro spostamenti e a rimanere a casa il più possibile. Per venire incontro alle persone, molti artisti hanno lanciato diverse iniziative come quella di Gianna Nannini che, poche ore, ha fatto sapere tramite i suoi profili social, di aver deciso di mettersi a disposizione per far passare qualche ora di spensieratezza ai suoi fan in tutta sicurezza. Per tale motivo, la cantante senese ha deciso di esibirsi in diretta streaming sul suo profilo Instagram.

Primo appuntamento il prossimo 12 marzo alle ore 16:00.

Coronavirus, mini live di Gianna Nannini il prossimo 12 marzo

Una lodevole iniziativa che permetterà al pubblico di seguire l'artista direttamente on line, senza mettere a rischio la propria salute e quella degli altri. 'La cosa brutta di questo virus è la solitudine' ha esordito la Nannini sul suo post, dove ha comunicato la volontà organizzare delle serate di rock acustico on line per stare più vicini in tutta sicurezza.

La cantante senese quindi, sarà in diretta dalla sua casa-studio di Milano e da dove, non solo suonerà live, ma risponderà anche alle domande dei fan. 'Da questo momento attiveremo i dispositivi che già si usano per la scuola online e faremo il possibile per superare questo terribile momento insieme' ha aggiunto l'artista.

Emergenza Coronavirus, molti artisti promuovono la musica online

Gianna Nannini quindi si aggrega ai molti artisti che, in questi giorni, appoggiano la campagna #iorestoacasa, nata per sensibilizzare tutti gli italiani al rispetto delle regole imposte dal governo in materia di Coronavirus.

Già lo scorso 27 febbraio, in tempi non sospetti, Francesca Michielin si era esibita in streaming ed ora, dopo l'inasprimento delle restrizioni, anche altri artisti anno seguito la stessa linea. Francesco Gabbani ad esempio, propone un mini live proprio nella giornata di oggi sul suo profilo Instagram. Un modo per non fermare la musica nonostante il difficile momento che sta attraversando il paese, attanagliato dal rischio epidemia legata al Coronavirus.