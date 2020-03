In un momento di grande emergenza come quello in corso, sono all'ordine del giorno i concerti 'domestici', appuntamenti cioè via social network che vedono gli artisti del nostro panorama musicale esibirsi Live da casa per fan e curiosi.

Lo scopo è quello di far sentire meno sole le persone in quarantena a causa dell'emergenza Coronavirus che ha colpito il nostro paese e il mondo intero. Non solo, #Iosuonodacasa vuole essere anche un mezzo per raccogliere fondi, indispensabili per fronteggiare un problema sanitario ormai globale.

#Iosuonodacasa: il calendario di tutti i live social

L'idea di #Iosuonodacasa è frutto del direttore della famosa testata musicale Rockol, Franco Zanetti. La stessa è poi stata abbracciata da altri colleghi, portali e riviste di informazione musicale come Allmusic di Massimiliano Longo, da Frequenzaitaliana, Musicadalpalco, Newsic, Ondefunky, Onstage, Optimagazine.

L'iniziativa, che ha preso il nome da un gesto individuale di Vasco Brondi, è stata ideata per dare la massima visibilità, mediante la puntuale pubblicazione di un calendario aggiornato ogni giorno, alle tante iniziative spontanee che nascono in tutta Italia da parte di artisti musicali.

Questo calendario raccoglie la programmazione dei concerti domestici trasmessi via social network, nati in sostituzione degli appuntamenti dal vivo oggi sospesi a causa dell'emergenza coronavirus.

Ma non è tutto, #Iosuonodacasa, iniziativa appoggiata dalle principali testate musicali nazionali, vuole essere anche un mezzo per fare del bene, per raccogliere fondi indispensabili in questo momento di emergenza sanitaria.

#Iosuonodacasa for charity

Il progetto #Iosuonodacasa sta coinvolgendo tantissimi artisti del nostro panorama musicale e non solo nomi molto noti. Le testate coinvolte, in cambio della promozione dei loro concerti live social, chiedono agli artisti di rendere visibile il numero telefonico solidale 45527 e di stimolare i fan e gli ascoltatori a fare donazioni.

Il numero solidale scelto è stato concesso dall'Associazione Nazionale Italiana Cantanti ed è già attivo dallo scorso 14 marzo.

Basta inviare un SMS al numero 45527 e donare 2 Euro al progetto #Iosuonodacasa: i fondi raccolti saranno destinati ad aumentare i posti "unità posto letto rianimazione" per l'emergenza covid-19 all'ospedale Niguarda di Milano. Si possono donare anche 5 o 10 Euro tramite telefono di rete fissa, digitando il numero 45527.

I concerti live #Iosuonodacasa

#Iosuonodacasa è un'iniziativa aperta a tutti gli artisti che vogliono abbracciarla, basterà includere nelle proprie comunicazioni, stampa, radio, tv e social l'hashtag #Iosuonodacasa. Ovviamente anche invogliando a fare donazioni al numero solidale 45527 per fronteggiare l'emergenza coronavirus.

La segnalazione del live va inviata all’indirizzo email iosuonodacasa@gmail.com entro le ore 18 del giorno precedente a quello dell'esibizione via social.

In 5 giorni sono stati oltre 100 i concerti live via social network annunciati dal calendario del progetto #Iosuonodacasa: il calendario stesso è consultabile sui siti delle varie testate musicali sopra citate.