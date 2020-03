Il 3 marzo sulla rete televisiva coreana MBC è andato in onda il terzo episodio del programma 'Human Documentary - I Like People', incentrato su Luna, membro del gruppo femminile sudcoreano f(x). Nel corso dell'intervista, la cantante ha svelato alcune curiosità sulla sua vita personale e la sua carriera, ricordando l'amica e collega Sulli, scomparsa lo scorso ottobre, e l'ultima conversazione avuta con lei.

Presentando il suo cagnolino ha detto: "Ho avuto il mio cane intorno al periodo in cui stavamo promuovendo la canzone 'Hot Summer'.

In quell'epoca Sulli era così sola che io e mia madre decidemmo che avremmo dovuto prendere un cane. Il cane che venne nel dormitorio era Bobby. Il primo cane di Sulli".

L'ultima conversazione con Sulli

Inevitabilmente la conversazione si è spostata sulla prematura scomparsa dell'amica e collega. Luna ha rivelato che quando ha ricevuto la notizia della morte di Sulli, era talmente fuori di sé da essersi seduta per strada ed aver iniziato a piangere. Inoltre ha aggiunto: "Prima che Sulli andasse in paradiso mi ha contattata dicendo che le mancavo.

Per la prima volta in 15 anni mi ha parlato in modo informale. Ha detto: 'Sorella, mi manchi, sorella'. Sentii seriamente che mandò il messaggio dopo averlo trattenuto per tanto tempo quindi, come sua sorella maggiore, mi sono dispiaciuta. Avrei dovuto andare a parlarle prima. Avrei dovuto almeno dirle qualcosa. Avrei dovuto dirle che l'amavo di più".

Il rapporto con l'amica e collega Sulli

Luna e Sulli facevano parte entrambe del gruppo kpop f(x), che ha debuttato nel settembre del 2009 con la SM Entertainment, una delle più importanti agenzie d'intrattenimento della Corea del Sud.

Dello stesso gruppo fanno parte anche Victoria, Amber e Krystal. Le cinque ragazze erano grandi amiche anche nella vita privata, tanto da considerarsi come membri della stessa famiglia.

Sulli vittima di cyberbullismo

Nell'estate del 2014, proprio poco dopo l'inizio del periodo di promozione di 'Red Light', terzo album studio della band, Sulli fu costretta a prendersi una pausa dal mondo dello spettacolo.

Inizialmente l'agenzia comunicò ai fan che l'assenza della cantante era dovuta a problemi di salute che le impedivano di esibirsi. Ma la verità era che da qualche tempo l'idol era vittima di cyberbullismo. I continui attacchi alla sua persona, i commenti maliziosi e cattivi avevano già iniziato a minare la sua serenità. In un comunicato successivo, datato 24 luglio 2014 e pubblicato sulla homepage del sito della band, la SM Entertainment scrisse: "Sulli è psicologicamente e fisicamente esaurita per via dei continui commenti maliziosi e delle false dicerie e per il momento ha espresso il desiderio di prendersi una pausa dalle sue attività di idol.

Dopo un'attenta riflessione e tenendo in considerazione il suo desiderio, ridurremo le sue attività e per il momento le concederemo una pausa".

Probabilmente Sulli sperava che un momentaneo allontanamento dai riflettori bastasse per scoraggiare gli haters e far spegnere le cattive dicerie che circolavano online sul suo conto. Ma così non fu e un anno dopo l'artista lasciò il gruppo in modo definitivo. Negli anni a seguire si dedicò alla recitazione. Soltanto nel 2018 riprese l'attività musicale partecipando al singolo 'Dayfly' di DEAN e, nel giugno del 2019, debuttò come solista con il singolo 'Goblin'.

La giovane Sulli è morta togliendosi la vita nell'ottobre dello scorso anno, seguita subito dopo da un'altra amica e collega, Goo Hara, membro delle Kara, nonché ennesima vittima di cyberbullismo.