Nelle situazioni di emergenza, la musica non si tira mai indietro. Ne è un esempio la versione corale de “Ma il cielo è sempre più blu” di Rino Gaetano, ricantata a “a distanza” da oltre 50 artisti italiani. Il brano uscirà venerdì 8 maggio sui digital store e i proventi verranno donati alla Croce Rossa Italiana.

L'iniziativa "Italian All Stars 4 Life"

L'idea, nata da Franco Zanetti di Rockol e intitolata "Italian All Stars 4 Life", ha visto aderire nomi storici della musica italiana come Claudio Baglioni, Loredana Bertè, Gianni Morandi, Rita Pavone, Eros Ramazzotti, Luca Carboni, Gigi D'Alessio, Cristina D'Avena, Irene Grandi, Fiorella Mannoia, Marco Masini, Max Pezzali, Pupo, Raf, Eros Ramazzotti, Umberto Tozzi, Nek, Piero Pelù, Francesco Renga e Ornella Vanoni.

Insieme a loro anche Arisa, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Benji & Fede, Carl Brave, Bugo, Simone Cristicchi, Dolcenera, Elodie, Emma, Fedez, Giusy Ferreri, Diodato, Fiorello, Francesco Gabbani, Boomdabash, Il Volo, Izi, Paolo Jannacci, J-Ax, Emis Killa, Levante, Lo Stato Sociale, Marracash, Fabrizio Moro, Noemi, Samuel, Fabri Fibra, Francesco Sarcina, Saturnino e Alessandro Gaetano, il nipote di Rino.

Il brano, prodotto da Takagi & Ketra e Dardust e mixato da Pinaxa, non ha precedenti nella sua realizzazione produttiva che, ovviamente, ha dovuto tener conto delle regole di distanziamento sociale e dei limiti territoriali per gli spostamenti.

Il singolo sarà disponibile sulle piattaforme digitali a partire da venerdì 8 maggio 2020, ma chi vorrà potrà ascoltarlo in anteprima già da giovedì 7 maggio alle ore 18:00 durante l'evento di lancio organizzato da Amazon Italia.

I proventi alla Croce Rossa Italiana

Tutti i diritti saranno devoluti alla CRI (Croce Rossa Italiana) che sostiene “Il Tempo della Gentilezza”. Nato in seguito all'emergenza dovuta al Covid-19, trattasi di un servizio gratuito su prenotazione, accessibile tramite numero di telefono, che prevede la consegna dei farmaci (tutti i giorni della settimana mattino e pomeriggio) e della spesa (da lunedì a venerdì nel pomeriggio e sabato e domenica mattino e pomeriggio).

La raccolta fondi serve a sostenere questa attività su tutto il territorio italiano, da nord a sud, per tutte le persone maggiormente vulnerabili come gli anziani e gli immunodepressi.

Chi vorrà potrà effettuare una donazione spontanea nel corso dell'evento di presentazione del 7 maggio, semplicemente cliccando su un pulsante che sarà presente su Amazon.

“Ma il cielo è sempre più blu” è un brano storico della musica italiana, pubblicato per la prima volta nel 1975.

Nella sua versione originale durava ben 8 minuti e 23 secondi e venne suddivisa in due parti, una su lato A e una su lato B (era il tempo dei vinili!).

Nel corso degli anni è stata ripresa da diversi artisti: di grande successo fu la versione remix realizzata nel 2003 da Dj Molella che la trasformò in una hit da discoteca. Anche Loredana Bertè e Giusy Ferreri realizzarono una cover di questo pezzo: la prima nel 2004, durante la partecipazione al reality show trasmesso su Rai Due “Music Farm” (successivamente inserita in versione “live” nella compilation ufficiale del programma), la seconda pubblicandola come primo estratto dal suo album di cover “Fotografie”, uscito nei negozi nel 2009.

Musica e solidarietà

Non è la prima volta che i principali artisti italiani si uniscono in un progetto corale dallo scopo benefico: il caso più noto ci riporta al 2009, quando gli “Artisti Uniti per l'Abruzzo” realizzarono il brano “Domani 21.04/2009”, scritto e composto da Mauro Pagani, in ricordo delle vittime del terremoto dell'Aquila. In quel caso, i promotori del progetto furono lo stesso Mauro Pagani insieme a Luciano Ligabue e Zucchero Fornaciari, da un'idea nata da Lorenzo “Jovanotti” Cherubini e Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. Il brano fu un successo clamoroso: con 450.000 CD venduti, 74.000 download digitali e i diritti autoriali ed editoriali della SIAE, permise di raccogliere 1.183.377,35 euro, depositati sul conto corrente del Ministero per i beni e le attività culturali.

Il singolo divenne il più venduto del 2009, conquistando il certificato dalla FIMI come “disco di diamante”. Alcuni degli artisti coinvolti nel progetto per l'Abruzzo sono presenti anche in questa versione de “Ma il cielo è sempre più blu”: Claudio Baglioni, Luca Carboni, Dolcenera, Giusy Ferreri, Fabri Fibra, J-Ax, Marracash, Gianni Morandi, Nek, Piero Pelù, Max Pezzali e Francesco Renga.