La Casa di Carta, giunta alla quarta stagione, ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo. Il successo della serie targata Netflix si sposta ora nelle librerie. Dal 14 maggio Magazzini Salani distribuirà 'L’enigma del Professore', il primo libro ufficiale della serie. Si tratta di una storia interattiva che coinvolge direttamente il lettore, chiamato a risolvere gli enigmi e i rompicapo ideati dal Professore per aiutare il suo amico d'infanzia Jero. Il volume si compone di 224 pagine ed è già prenotabile su tutti gli store online.

Dal 14 maggio arriva 'L'enigma del Professore'

Dopo l'uscita in streaming della Casa di Carta 4 arriva in Italia il libro 'L'enigma del Professore', il primo libro ufficiale della seguitissima serie targata Netflix. A pubblicarlo è Magazzini Salani, che ha raggiunto un accordo in esclusiva per la pubblicazione dei Libri del franchise in Italia. Il libro sarà in vendita a partire dal 14 maggio al prezzo di € 16,90, ma è possibile già prenotarlo su tutti gli store online. Il volume racconterà una storia originale, ripercorrendo i ricordi di Sergio Marquina, alias il Professore, a partire dall'infanzia vissuta nell'ospedale San Juan de Dios di San Sebastián.

Qui, Sergio instaura una bella amicizia con Jero Lamarca, compagno di avventura in un luogo tutt'altro che felice. Fin da bambino il Professore, dotata di un'intelligenza fuori dal comune, mostra il suo interesse per enigmi e rompicapo, divertendosi a risolverli per stimolare la curiosità e l'interesse di Jero. Allo stesso modo il compagno prova a distrarlo dall'esperienza in ospedale e dal disagio vissuto, insegnandogli a realizzare alcuni difficilissimi origami.

Un libro interattivo: per i lettori enigmi e rompicapo

Diversi anni sono passati dai momenti vissuti in ospedale. il Professore ha già programmato e attuato il colpo alla Zecca di Stato di Spagna. Jero ha dichiarato fallimento della sua officina motociclistica e sta raccogliendo le ultime cose, quando un pacco viene recapitato al suo indirizzo. All'interno dell'inaspettato pacco sono contenuti un taccuino, una lettera, una scatola di latta chiusa con un lucchetto, la fotografia di una maschera di Dalí e un origami di carta rossa.

A quel punto Jero capisce tutto: il Professore non si è dimenticato di lui e, per aiutarlo ad avere una seconda possibilità, ha nascosto per lui parte dei soldi stampati alla Zecca. Per trovare il tesoro Jero deve riuscire a decodificare tutti gli indizi lasciati dal Professore e risolvere ogni enigma. Sarà il lettore ad aiutarlo nella sua impresa, ripercorrendo una vera e propria caccia al tesoro ideata dalla mente contorta di Sergio, con enigmi e rompicapo che porteranno Jero a riscattare la sua esistenza.