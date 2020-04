Tanti programmi, a causa dell'emergenza [VIDEO]sanitaria, sono stati costretti a una vera e propria rivoluzione per garantire la messa in onda delle trasmissioni. Questo è il caso anche di 'Uomini e donne', che lunedì 20 aprile torna su Canale 5 alle 14.45, in una veste completamente nuova e moderna.

Gemma Galgani e Giovanna Abate uniche protagoniste del programma

Le anticipazioni sulla prima puntata di lunedì 20 aprile riguardano due protagoniste indiscusse di 'Uomini e Donne', la dama Gemma Galgani e l'ex corteggiatrice, successivamente diventata tronista, Giovanna Abate.

Le due donne conosceranno i loro corteggiatori in modo del tutto inusuale per il format del programma, ma altamente al passo con i tempi: l'unico modo per interagire con le nuove conoscenza sarà via chat, scrivendo e con la possibilità di ricevere note audio, ma senza vedere nessun volto. Solo successivamente, dopo aver stabilito un'intesa comunicativa, Gemma e Giovanna potranno conoscere visivamente il corteggiatore in questione. Sapere se la persona dall'altra parte stia mentendo o giocando sarà ancora più difficile rispetto a prima.

Maria De Filippi sarà presente, in via telematica ovviamente, come voce narrante, ed interverrà all'occorrenza, così come Gianni Sperti e Tina Cipollari, che ricopriranno il loro solito ruolo di consiglieri, ma a distanza, e di certo non mancheranno anche via web le litigate tra Tina e Gemma.

Collegati anche Ida e Riccardo

Dalle prime notizie uscite sul nuovo format di 'Uomini e Donne', un'indiscrezione ha fatto gioire i tanti fan della coppia Ida e Riccardo: saranno anche loro protagonisti a distanza nel ruolo di consiglieri di Gemma, loro amica da moltissimo tempo.

I due innamorati, conosciutisi proprio nel programma Mediaset, dopo varie peripezie sembrano aver trovato la giusta misura per la loro relazione e, complice la situazione di quarantena forzata, per non rischiare di stare mesi e mesi senza vedersi, Riccardo si è trasferito da Ida a Brescia e da più di un mese vivono insieme, in quella che potrebbe trattarsi a tutti gli effetti di una vera e propria prova generale per il matrimonio.

Il futuro dei ragazzi del trono classico Sara, Carlo e Daniele

Prima dell'emergenza sanitaria, Giovanna Abate era affiancata sul trono classico da Sara, Carlo e Daniele. Tuttavia, al momento non ci sono notizie in merito al proseguimento o meno dei loro percorsi. La redazione è probabile che farà di tutto per continuare a dare anche a loro la possibilità di conoscere l'amore della propria vita, ma ad oggi è ancora tutto in fase evolutiva. 'Uomini e Donne' inizierà intanto questa fase sperimentale con Gemma e Giovanna uniche protagoniste, poi in seguito verranno decise anche le sorti degli altri troni.