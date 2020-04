La saga di Harry Potter ha fatto da apripista alle maratone che Mediaset ha deciso di mandare in onda per alleviare questo periodo degli italiani, costretti a stare nelle loro case a causa dell'emergenza sanitaria in corso. Ma le reti del biscione non si sono fermate qui e l'ultima decisione è quella di programmare un altro grande classico del cinema fantasy: 'Il Signore degli Anelli'.

La saga cinematografica in onda su Canale 5 dal 20 aprile

Sono moltissimi gli appassionati della trilogia tratta dai romanzi di J.R.R.

Tolkien che in queste settimane chiedevano a gran voce la programmazione dei film. E Mediaset non ha tardato ad accontentarli: 'Il Signore degli Anelli' andrà in onda su Canale 5 a partire da lunedì 20 aprile con il primo episodio intitolato 'La Compagnia dell'Anello', per proseguire successivamente con 'Le Due Torri' e infine col capitolo finale de 'Il Ritorno del Re'. Un altro appuntamento quindi da segnare sull'agenda per gli appassionati di maratone televisive e soprattutto del genere fantasy.

Una delle storie più amate dal pubblico

'Il Signore degli Anelli' è stata una delle trilogie letterarie più lette e una delle saghe cinematografiche più viste e più amate dal pubblico. Per la regia di Peter Jackson, dal 2001 al 2003 la saga ha affollato le sale di proiezione di tutta Italia diventando un vero e proprio fenomeno e portandosi a casa, negli anni, ben 17 oscar su 30 candidature totali.

L'immaginaria Terra di Mezzo, il percorso che l'Hobbit Frodo e i suoi amici intraprendono per distruggere il famigerato Anello affinché non cada nelle mani del malvagio Sauron, la continua lotta tra il Bene e il Male: tutti elementi che fanno ancora oggi de 'Il Signore degli Anelli' una saga seguitissima e amatissima.

Le altre saghe in onda su Mediaset

Mediaset in questo periodo molto particolare ha deciso quindi di puntare molto sulle saghe e - considerato il successo straordinario ottenuto con Harry Potter - è andata avanti in questo esperimento: al momento infatti passano sui canali Mediaset 'Twilight' su Italia 1 il venerdì, con il primo episodio andato in onda ieri sera 10 aprile, mentre Canale 5 è già arrivata al secondo appuntamento con i 'Pirati dei Caraibi', saga trasmessa ogni giovedì in prima serata.

Ma non è finita qui: oltre alla partenza de 'Il Signore degli Anelli', alle porte delle programmazioni Mediaset ci sono 'Animali fantastici e dove trovarli' (spin - off di Harry Potter con protagonista il premio oscar Eddie Redmayne), il cui primo episodio andrà in onda il lunedì 13 aprile su Canale 5, e poi il mitico 'Jurassic Park' che sarà in televisione martedì su Italia 1 martedì 14 aprile.