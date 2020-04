Negli ultimi giorni un acceso dibattito scaturito tra Emis Killa e Tha Supreme (conseguente a un articolo molto critico nei confronti delle bestemmie nei testi Rap, pubblicato da Esse Magazine e firmato da Michele Wad Caporosso) sta catturando l'attenzione degli appassionati di hip hop. Nel corso della mattinata del 21 aprile anche Gemitaiz è entrato nel dibattito, commentando un ulteriore post dedicato da Esse Magazine alla vicenda, sottolineando l'importanza della libertà di espressione. Poco dopo è arrivata la replica di Tha Supreme, sempre tra i commenti al post del magazine guidato da Antonio Dikele Distefano.

Tha Supreme definisce 'cringe' il commento di Emis Killa

A suscitare il primo botta e risposta, quello tra Emis Killa e Tha Supreme, un articolo in cui Wad Caporosso, speaker di Radio Deejay e conduttore di Hip Hop Tv, ha criticato le bestemmie nei testi del rap italiano, fatto che in realtà, per quanto i testi hip hop siano spesso molto espliciti, rappresenta l'eccezione più che la regola, come in seguito sottolineato anche da Gemitaiz.

Poco dopo Emis Killa ha provocatoriamente commentato l'articolo con una bestemmia; per tutta risposta Tha Supreme ha definito il commento di Emis Killa "cringe", ovvero "imbarazzante", suscitando in questo modo la reazione piccata del collega più anziano.

Il commento di Gemitaiz: 'Se c'è una cosa imprescindibile nell'arte è la libertà di espressione'

"La musica è arte – ha esordito Gemitaiz – e se c'è una cosa imprescindibile nell'arte è la libertà di espressione. Ora, io ovviamente non sto dicendo che bestemmiare sia giusto, ma qui parliamo di social network, non di musica. Stiamo parlando di commenti Instagram. Tra l'altro io tutta questa musica piena di bestemmie non l'ho mai sentita.

Trovo che sia una polemica un po' superflua".

Gemitaiz ha poi sottolineato come, secondo il suo punto di vista, debbano considerarsi molto più cringe – il termine fa ormai parte del linguaggio corrente in Italia, soprattutto tra le nuove generazioni – della bestemmia di Emis Killa tutti quei giovani che si vantano di assumere psicofarmaci e "bere la codeina con la gang". "Trovo molto più cringe questo che una bestemmia sarcastica sotto ad un post", ha infatti concluso il rapper romano classe 1988.

Tha Supreme: 'Da piccolo bestemmiavo perché ti sentivo farlo'

Non si è fatta attendere la replica di Tha Supreme. Il giovane artista di Fiumicino ha manifestato ancora una volta le sue convinzioni, ribadendo come i rapper possano avere sin troppa influenza sugli ascoltatori più giovani e debbano quindi pesare le parole. Il rapper ha inoltre sottolineato come le imprecazioni ascoltate durante l'infanzia nel brano di Gemitaiz "34 rime per spiegatte quanto sei bianco" – pezzo di circa dieci anni fa, tutt'ora popolarissimo – lo abbiano incentivato a utilizzare le stesse espressioni per puro spirito di emulazione.

Queste le parole di Tha Supreme:

"Io, come i miei amici, quando avevo undici anni bestemmiavo perché credevo fosse una cosa stilosa e trasgressiva il modo in cui lo facevi in '34 rime pe spiegatte quanto sei bianco'. Questo per dirti che non è fantascienza quello che dico".