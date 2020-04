L'emergenza sanitaria di questo 2020 sta cambiando radicalmente il mondo e le abitudini quotidiane di ogni cittadino. Le restrizioni imposte dai vari governi costringono la popolazione a rimanere a casa nell'attesa che la pandemia passi il prima possibile. Nonostante ciò, questo virus continua a mietere vittime e ad aumentare ogni giorno sempre più il numero dei contagiati. Questa inaspettata pandemia sta avendo effetti importanti sulle nostre abitudini di vita in ogni aspetto e ambito: sono state, infatti, cancellate diverse manifestazioni, sportive e non, altre invece solo momentaneamente rinviate.

Ed è proprio il caso dei concerti estivi. Uno dei tanti che potrebbe rischiare di saltare è il 'Vasco non stop live festival 2020' di Vasco Rossi.

Il 'Vasco non stop live festival' potrebbe essere rinviato

Quest'anno, uno dei grandi protagonisti dell'estate italiana sarebbe stato Vasco Rossi. Il rocker di Zocca sarebbe dovuto salire sul palco dei più importanti festival italiani nel mese di giugno in 5 città italiane. Al momento non sono giunte notizie ufficiali dallo staff di Vasco, ma ci sono forti possibilità che il tour 2020 venga rinviato nel mese di agosto.

Questa decisione verrà presa in merito alla situazione del Coronavirus, per salvaguardare la salute dei tanti appassionati che hanno già acquistato i biglietti. I fan del Vasco riempiono tutti gli anni gli stadi italiani per seguire il loro idolo. Si stima che siano stati venduti più di 350.000 biglietti per il tour di quest'anno. Numeri da capogiro che solo la rockstar di Zocca è in grado di raggiungere.

Le date del 'Vasco non stop live festival 2020'

Stando ancora alle fonti ufficiali le date del 'Vasco non stop live festival 2020' rimarrebbero 5. L'apertura del tour è prevista a Firenze, alla Visarno Arena, il 10 giugno, con il soundcheck gratuito per tutti gli iscritti al fanclub il 9 giugno, sempre nel capoluogo toscano. Il 15 giugno è la volta di Milano, con i concerti che faranno tappa agli I-Days.

il 19 e 20 giugno l'attesissima doppia tappa a Roma, nella splendida location del Circo Massimo. Gli organizzatori hanno dovuto far fronte all'enorme richiesta dei biglietti per la prima data romana tanto da consentirne la vendita anche per una seconda il giorno successivo. Lo spettacolo del 'Non stop live festival' si concluderà il 26 giugno nell'autodromo di Imola, dove Vasco è atteso da 15 anni. Per la tappa romagnola sono andati polverizzati ben 80.000 biglietti. In alcune delle location, il tour sarà aperto da altri artisti e cantanti del panorama italiano come Irene Grandi, che aprirà le due tappe di Roma, ed Emma, che invece darà il via all'ultimo concerto a Imola.