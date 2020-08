Manca poco meno di un mese alla messa in onda su Rai 1 della nuova serie de L'Allieva. Una terza serie che potrebbe anche essere l'ultima e che vedrà come protagonisti di nuovo Alessandra Mastronardi nei panni di Alice Allevi e Lino Guanciale nei panni di Claudio Conforti. Intanto, a riprese completate ,e in attesa della messa in onda della serie Lino Guanciale è impegnato in uno spettacolo teatrale in giro per l'Italia. E ha avuto successo la prima serata di 'Non svegliate lo spettatore' che si è tenuta a Francavilla al Mare. C'è attesa ora per la serata a Roma in programma il 2 settembre.

Guanciale in tournée con: 'Non svegliate lo spettatore'

Se gli appassionati della fiction L'Allieva dovranno aspettare ancora circa un mese per vedere in onda la fiction - che con ogni probabilità sarà trasmessa su Rai 1 da domenica 27 settembre - i fan e le tantissime fan di Lino Guanciale possono seguirlo in giro per l'Italia. Guanciale, infatti, è impegnato con lo spettacolo 'Non svegliate lo spettatore' in cui l'attore abruzzese omaggia un altro grande abruzzese come Ennio Flaiano. E la prima assoluta, tenutasi a Francavilla al Mare, ha avuto grande successo. Con la direzione del mastro Davide Cavuti, nello spettacolo Guanciale canta e racconta Ennio Flaiano. Musica, citazioni dello scrittore per una piazza che ha applaudito Guanciale in questa prima.

Tra le date più attese dello spettacolo di Lino Guanciale c'è quella del 2 settembre a Roma

Dopo la prima a Francavilla al Mare, nel suo Abruzzo, ora c'è grande attesa per le successive date dello spettacolo di Lino Guanciale. In particolare 'Non svegliate lo spettatore' arriverà a Roma nella serata del 2 settembre.

L'appuntamento è all'auditorium parco della Musica nella capitale. Poi sono in programma altre due tappe in Abruzzo: il 4 settembre a Lanciano e il 5 settembre a Chieti. Lo spettacolo farà poi tappa a Pesaro il 6 settembre e a Latina il 13 settembre.

Questo nuovo spettacolo arriva dopo il successo di 'Itaca....il viaggio'.

Prodotto dal Teatro Stabile d'Abruzzo insieme a Stefano Francioni Produzioni è dedicato alla vita dello scrittore e sceneggiatore di numerose pellicole di numerosi importanti registi italiani.

Il viaggio con Flaiano - spiega Cavuti - è un insegnamento prezioso per sapere affrontare le nuove sfide dell’esistenza. Gli spettatori sono proiettati in un modno tra cinema, letteratura e teatro. Tra recitazione grazie a Guanciale e musiche con Cavuti.

Guanciale, quindi, in una dimensione molto diversa da quella in cui gli spettatori torneranno a seguirlo e ad appassionarsi su Rai 1 da fine settembre nella terza serie de L'Allieva.