Un duro botta e risposta, caratterizzato da critiche e prese in giro, si è concretizzato nella mattinata del 17 ottobre 2020, tra Gemitaiz e Moreno. Si è trattato di un fulmine a ciel sereno: nonostante il rapporto tra i due artisti sia sempre stato conflittuale, erano ormai diversi anni che la reciproca antipatia non veniva palesata.

Il primo a prendere la parola è stato Gemitaiz, ammettendo candidamente di non aver alcun motivo recente per prendersela con Moreno. Le sue riflessioni, così come le sue prese in giro, sarebbero state determinate semplicemente da un ricordo di Facebook, che gli avrebbe riportato alla memoria i dissidi del passato con il collega.

Gemitaiz attacca Moreno con una lunga serie di Instagram Stories: 'Dove sei finito? Dove sono i tuoi platini?'

"Nel 2013 avevo fatto una rima contro Moreno – ha spiegato Gemitaiz in una storia di Instagram – neanche mi ricordo che rima fosse. Lui aveva trovato il mio numero di cellulare e mi aveva scritto, insultandomi per quella rima. Io gli risposi ridendo e poi iniziai a deriderlo per aver cantato ad 'Amici' un pezzo di Emis Killa, 'Parole di Ghiaccio' . Un rapper che cantava la canzone di un altro rapper in un reality come quello, un talent, una cosa ridicola".

Gemitaiz, dopo aver mostrato la conversazione con Moreno, ha voluto spiegare ai seguaci il motivo della sua rinnovata attenzione per una storia di ben sette anni fa.

Queste le sue parole: "Perché sto facendo tutte queste storie divertentissime? Per prima cosa è mattina, mi sono svegliato presto, non sapevo che fare. Secondo motivo, mi è comparso il ricordo di Facebook di questa cosa, io di mio non ci avrei mai pensato. Terzo, vorrei far capire a tutti che non si fo...

con me. Io rappo meglio di te, se tu vuoi fare il Rap con me, abbozzi. La seconda cosa (in realtà sarebbe la quarta, ndr) che vorrei far notare è che i talent non servono a niente. E' come se per imparare a cantare andaste a fare il karaoke nei bar. [...] Magari qualcuno va ai talent, fa doppio disco di platino (Gemitaiz si riferisce evidentemente a Moreno, che nel messaggio del 2013 rivendicava di aver ottenuto un doppio disco di platino con il suo album, ndr), ma poi finisce lì, in carriera fa solo quello.

Moreno? Dove sei finito? Dove sono i tuoi dischi di platino del 2014, 2015, 2016 eccetera? Dove sono?".

A questo punto Gemitaiz ha mostrato i numerosi dischi di platino vinti negli ultimi anni, rivolgendosi direttamente a Moreno.

La risposta di Moreno a Gemitaiz: 'Discorso infantile, abbiamo fatto percorsi diversi'

Non si è fatta attendere la replica di Moreno, che per tutta risposta ha mostrato i numerosi dischi di platino a sua volta vinti in carriera, sottolineando di aver ottenuto il rispetto di molti rapper importanti della scena rap, ma anche di artisti importanti al di fuori dell'ambito hip hop.

"Ho collaborato con Alex Britti, e il pezzo che ho fatto con Fiorella Mannoia credo valga tutta la tua discografia.

Ma è infantile questo discorso, vantarsi di quello che ha fatto uno rispetto a quello che ha fatto l'altro. Abbiamo semplicemente fatto percorsi diversi".

Per concludere Moreno – noto anche e soprattutto per le sue abilità di freestyler – ha improvvisato un riadattamento del sopracitato pezzo 'Parole di Ghiaccio' di Emis Killa, oggetto delle discussioni del 2013, modificando il testo in una presa in giro, una sorta di dissing, a Gemitaiz.