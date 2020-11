Il 12 novembre hanno fatto il loro ingresso sulla scena musicale quattro artisti che hanno deciso di far uscire i loro singoli nello stesso giorno. Billie Eilish, Roshelle, Beba e Alfa sono quattro cantanti differenti tra di loro sia per lo stile, per le caratteristiche ma, soprattutto, per il contenuto dei loro lavori musicali. Ora, però, si ritroveranno indiscutibilmente tutti e quattro a dover lottare per un posto in classifica.

Billie Eilish e il nuovo brano 'Therefore I am'

Era il ritorno che tutto il mondo stava aspettando e adesso l’artista americana è pronta a rientrare sul mercato discografico con la nuova canzone dal titolo “Therefore I am”; il brano è stato indicato come apripista della sua nuova era discografica.

“Therefore I am” rappresenta il secondo singolo della cantante dopo “No Time to Die” che è stata scelta per essere la colonna sonora del nuovo capitolo della saga di 007 pronto per il 2021. La canzone “Therefore I am” vede ancora una volta la collaborazione tra Billie Eilish e il fratello Fenneas. Il pezzo presenta tutte le caratteristiche che hanno contraddistinto l’artista sulla scena internazionale, miscelando insieme una buona base, un ritornello incalzante e le atmosfere gotiche della cantautrice. Nel videoclip di accompagnamento si vede la cantante vincitrice di ben cinque statuette agli scorsi Grammy, divertirsi in un centro commerciale completamente vuoto cantando “I’m not your friend or anything […] Therefore I am”.

L'artista diciottenne si candida così ad essere colei che scalzerà Ariana Grande dalla vetta delle classifiche.

Roshelle e il nuovo singolo '7 Giorni'

Roshelle è famosa al pubblico per essere stata una finalista di Xfactor 10 nel 2016, dove era riuscita a farsi notare sia per la sua bravura tecnica sia per essere in grado di rappare in due lingue: inglese e italiano.

Ha all’attivo un disco di platino con “What u do to me” ma, fino ad ora, non ha mai seguito un vero progetto discografico. Infatti, solo il 28 settembre scorso la cantante ha firmato un contratto con l’etichetta Island Records e Roshelle ha subito pubblicato due singoli: “00:23”, uscito il 7 ottobre, e “7 giorni” che è il nome del brano uscito ieri.

Entrambe le tracce vedono la collaborazione di Andry the Hit Maker per la creazione delle basi.”7 Giorni” è un singolo che si presenta come una canzone in grado di unire le sonorità della trap con le influenze blues della cantante; nella traccia, l’artista dai capelli rosa racconta di come vive la sua intera settimana insieme alla sua “dolce metà”, mettendo perfettamente in risalto le sue qualità tecniche attraverso armonizzazioni perfette. Il brano segue il filo conduttore del singolo precedente "00:23", portando a comprendere la determinata direzione che l'artista ha intrapreso, in previsione di un probabile album in futuro.

Beba torna con la nuova canzone 'Airbnb'

Beba è una delle poche rapper sulla scena italiana che contribuisce con la sua musica ad allargare la categoria lanciata, in primis, da Baby K.

L'artista classe 1994 originaria di Torino vanta nel suo palmares anche una collaborazione con Salmo nel brano “Io può” con cui si è fatta conoscere ancora di più a livello nazionale. Ieri la cantante ha lanciato il nuovo singolo “Airbnb” prodotta da Rossella Essence; questa ulteriore collaborazione va a rafforzare un sodalizio artistico tra le due che sembra anticipare un possibile progetto discografico. I fans che seguono la rapper su Instagram, comunque, si aspettavano già un suo ritorno dopo che Beba aveva azzerato il suo profilo social, lasciando solamente un video con la scritta enigmatica “sto tornando a casa”. In “Airbnb”, dalla durata relativamente corta di soli 2 minuti e 24 secondi, l'artista unisce i mondi del rap e della trap.

Il tema principale della canzone è una sorta di autocelebrazione in cui la cantante stessa si presenta come una specie di guida spirituale per sé e per il suo pubblico, tanto da arrivare a cantare “la messa è finita bimbi, liberi tutti come Britney”.

Alfa torna con 'San Lorenzo ft. Annalisa'

Alfa è il nome d’arte di Andrea De Filippi, famoso per i successi sia della canzone “Cin Cin” del 2019 che del contemporaneo album “Before Wanderlust”. Punto di forza dell’artista è il mix di rap, pop e indie che lo caratterizza al punto da permettergli di ritagliarsi un posto nello scenario musicale odierno. Per il suo ritorno sul mercato discografico ha deciso di chiamare al suo fianco Annalisa, fresca anche lei della pubblicazione del nuovo album “Nuda”, che si sta rivelando un ottimo lavoro discografico.

La canzone, che vede l’inedita accoppiata dei due artisti liguri, si intitola “San Lorenzo”. Il singolo oscilla tra il rap e il pop, trovando nel ritornello affidato alla ex cantante di Amici un vero punto di forza candidandosi a potenziale hit autunnale; Annalisa si conferma così come una delle cantanti più poliedriche nel panorama nostrano in grado di passare in modo trasversale da uno stile più classico ad uno più pop. Da sottolineare comunque l'ottima performance del giovane Andrea che dimostra una grande crescita musicale al fianco di un'artista navigata come Annalisa. Fin dal primo ascolto il nuovo singolo di Alfa si presta a diventare una delle canzoni più passate in radio.