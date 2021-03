Ambientato in Italia e diretto da Enrico Casarosa famoso per aver contribuito alla creazione di film di successo mondiale come Up, Cars e Ratatouille, è stato annunciato il film "Luca" per l'inizio estate 2021 nei Cinema americani. Disney ha rilasciato pochi giorni fa il trailer ufficiale del film. Ambientato in Italia, più precisamente in Liguria. Sarà il banco di prova per il regista nostrano, famoso per essere stato nominato all'Oscar per il corto "La Luna".

Pre-produzione

Il 29 luglio 2020 Pixar ha annunciato la produzione del nuovo film "Luca" diretto da Enrico Casarosa e prodotto da Andrea Warren.

Piccola curiosità: Il regista ha annunciato che il film sarà ispirato alla sua infanzia, trascorsa a Genova, in Liguria, amalgamerà elementi caratteristici dei registi Federico Fellini e Hayao Miyazaki.

La trama

Ambientato in Italia nei primi soli caldi della stagione estiva, il paesaggio che vi si presenta è una ridente località della riviera italiana che ricorda per certi aspetti la Liguria e più precisamente le Cinque Terre. Faranno da sfondo a questa pellicola elementi tipici della cultura italica che spazia dalla rinomata cucina nostrana alle grandi corse in Vespa per le piccole vie dei borghi. Qui incontreremo Luca, un giovane ragazzo tredicenne che sta per vivere le sue vacanze estive con il suo amico Alberto. I due amici conosceranno Giulia.

Ciò che la loro nuova amica non sa è che Luca e Alberto nascondono un segreto; vengono da un mondo sconosciuto appena sotto la superficie dell'acqua e al contatto con l'acqua si trasformano in due mostri marini acquatici, questa peculiarità darà vita a una storia di amicizia dal sapore emozionante e commovente.

Prossimamente nelle sale cinematografiche

Negli Stati Uniti "Luca" uscirà il 18 giugno 2021. Ancora non si sa se il film sarà disponibile direttamente nelle sale cinematografiche o in streaming su Disney+: a causa della pandemia da Covid-19 potrebbero esserci delle difficoltà di distribuzione. Una soluzione alternativa a cui stanno pensando i produttori potrebbe essere la possibilità di una distribuzione ibrida che comprenda le due parti.

La data italiana non è ancora stata ufficializzata, infatti nel filmato di Youtube il video si conclude con un semplice "Prossimamente"

Curiosità

Il regista Enrico Casarosa avrebbe voluto che la colonna sonora del film "Luca" fosse composta dal maestro e musicista Ennio Morricone, del quale è un grande fan. Purtroppo come è già stato tristemente reso noto, il compositore italiano è scomparso il 6 luglio scorso, alla veneranda età di 91 anni, prima che potesse contattarlo per offrirgli il lavoro.