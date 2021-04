Nata in California 26 anni fa, padre giamaicano e madre britannica, Celeste, al secolo Celeste Epiphany Waite, è il nuovo fenomeno della scena internazionale musicale che mira la statuetta più ambita: il premio Oscar. Il suo stile è inconfondibilmente soul, la cosiddetta musica dell'anima, nata negli Stati Uniti intorno agli anni '50 e derivante dalla contaminazione di sonorità jazz e del rhythm&blues con la musica gospel. Secondo alcuni, la giovane Celeste, sarebbe frutto di un mix musicale fra Nina Simone, Aretha Franklin, Billie Holiday, per arrivare ad Amy Winehouse.

I romantici e gelosi del soul potrebbero pensare a una esagerazione del concetto, al confondere il sacro col profano, ma è la stessa Celeste ad ammettere quanto le artiste sopracitate siano state fondamentali per capire sé stessa, per mostrare la propria fragilità e sofferenza interiore e plasmare la sua identità vocale.

Il nonno, i dischi e il cinema

Ancor prima dell'influenza dei grandi artisti, la passione per questo genere musicale le è stata trasmessa da suo nonno, quando aveva solamente 5 anni. Era abituata ad ammirare estasiata la vasta collezione di dischi degli anni Cinquanta e Sessanta, dallo swing alla Motown, tutti di proprietà del nonno. L'amore a prima vista fu con tre interpreti principali: Ella Fitzgerald, Nina Simone e Otis Redding.

Il carisma, lo spessore comunicativo, voci che incantavano la piccola Celeste e che le hanno trasmesso un imprinting di cui oggi va fiera. Anche il cinema ha avuto ed ha una forte incidenza sull'artista, dallo stile delle dive hollywoodiane sino a Hitchcock, fonte di ispirazione per la canzone Strange.

Il primo album

Il 29 gennaio 2021 è uscito il suo primo album in studio, "Not your Muse", dopo aver fatto già incetta di premi ed essere passata agli onori della critica e dei media, come talento tra i migliori in circolazione.

Celeste si è aggiudicata, infatti, il premio della critica BBC Sound of 2020, un BBC Music Award e il Brit Award per la migliore artista emergente.

"Not your Muse" si plasma e viene lanciato nel bel mezzo della pandemia, riferimenti a tematiche del presente sono inevitabili e rendono il disco un concentrato di emozioni, tra la qualità degli arrangiamenti e la potenza canore di Celeste.

Un album che ondeggia dalla travolgente Tell Me Something I Don’t Know alla romantica e profonda Love is back, dove la somiglianza con Amy Winehouse è incredibile. L'album contiene anche le tracce, amatissime dai fan, "Strange", "A Little Love", "Stop This Flame", quest'ultima usata spesso per spot e sigle.

Candidata agli Oscar

26 anni, il seguito sempre crescente, l'ammirazione e gli elogi dei colleghi si sprecano - Sir Elton John si è detto estasiato dall'artista - beniamina anche dei grandi stilisti, Gucci le ha riservato un abito ad hoc per la serata dei Golden Globe e adesso gli Oscar. Già, perché Celeste è stata candidata per la miglior canzone originale "Hear My Voice'", scritta in collaborazione con il compositore Daniel Pemberton, per il film Il processo ai Chicago 7 (“The Trial of the Chicago 7”).

Celeste, quindi, sfiderà la nostrana Laura Pausini - candidata con "Io sì (Seen)" dal film "La vita davanti a sé" - e avrà modo di esibirsi nello show che introdurrà la consegna delle statuette sul prestigioso palco del Dolby Theatre.