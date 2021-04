E' arrivata la conferma che Laura Pausini si esibirà in diretta sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles durante la notte degli Oscar. Dopo la vittoria ai Golden Globes con il brano Io sì (Seen), scritto per il film La Vita Davanti a Sè di Edoardo Ponti, è arrivata un mese fa anche la candidatura per la categoria miglior canzone nella 93^ edizione dei premi più ambiti per il Cinema. A gareggiare per l'Italia ci sarà anche il film 'Pinocchio' di Matteo Garrone, nominato sia per il miglior trucco e acconciatura sia per i migliori costumi.

Laura Pausini agli Oscar con 'Io sì (Seen)'

La cantante di Solarolo ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Repubblica subito dopo aver saputo di esibirsi con la sua canzone agli Oscar 2021: "Da quando ho vinto Sanremo 28 anni fa mi chiedo perché, perché sta succedendo tutto a me?". Nonostante gli anni di esperienza e i riconoscimenti ricevuti rimangono per lei sempre delle grandi emozioni da metabolizzare, svelando anche di non accontentarsi mai, di voler fare sempre di più e meglio. Ha paragonato questa sua voglia di fare a quella di un'atleta, e rivela anche di non aver ancora realizzato il tutto: "Sono situazioni talmente grandi che non riesco neppure bene a metterle a fuoco".

Laura Pausini ne parla ancora come un sogno che era nel cassetto sin da piccola e che oggi, finalmente, vede realizzarsi grazie alla passione, ai sacrifici e all'impegno.

Proprio pochi giorni fa ha condiviso con i suoi fan sui social la foto che tanto aspettavamo, lei con in mano il suo Golden Globe vinto lo scorso 28 febbraio.

In lizza per la categoria miglior canzone se la giocano insieme alla Pausini: Fight for You di H.E.R. dal film 'Judas and the Black Messiah', Húsavík (My Hometown) di Will Ferrel per 'Eurovision Song Contest', Hear My Voice di Celeste da 'Il Processo ai Chicago 7', Speak Now di Leslie Odom Jr.

dal film 'One Night in Miami'.

Oscar 2021: la cerimonia

La notte delle premiazioni si terrà dal vivo domenica 25 aprile, slittata di circa due mesi dal solito a causa della pandemia da Covid, avverrà nella città di Los Angeles all'interno del Dolby Theatre. Da noi sarà già notte inoltrata quando verranno svelati tutti i vincitori, e quando la nostra Laura Pausini canterà nello storico teatro che da anni ospita l'evento.

A differenza dei Golden Globes, la cerimonia degli Oscar vedrà presente il pubblico in sala (rispettando in pieno le normative sanitarie in atto). Per condurre sono state messe insieme alcune star hollywoodiane, al momento se ne contano 15 di cui nove donne e sei uomini: Angela Bassett, Zendaya, Halle Berry, Marlee Matlin, Laura Dern, Rita Moreno, Regina King, Reese Witherspoon, Renée Zellweger, Bong Joon Ho, Bryan Cranston, Don Cheadle, Joaquin Phoenix, Harrison Ford e Brad Pitt.