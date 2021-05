Billie Eilish ha cantato in live il brano di Your Power in acustico assieme al fratello Finneas in un deserto. L'esibizione è stata mostrata nel corso di una recente puntata del programma Late Show with Stephen Colbert. La canzone sarà parte integrante dell'album Happier Than Ever. Il brano tratta di argomenti quali vulnerabilità e abusi di potere. Billie ha dichiarato che fra tutte quelle che ha composto, questa è la canzone che ama di più. La giovanissima artista ha ammesso di sentirsi vulnerabile nella pubblicazione, proprio perché è un brano a lei molto caro.

Happier Than Ever, a detta di Eilish, ha a che fare con una serie di vicissitudini che può capitare di vivere in prima persona o di cui si può essere stati testimoni.

Le dichiarazioni sul suo nuovo look

Intervistata da Stephen Colbert, Billie Eilish ha avuto modo di parlare del suo cambio di look, affermando che i suoi capelli sono biondi da tempo. Nell'ultima comparsa allo show di Colbert, Billie portava una parrucca. Eilish ha dichiarato di essere consapevole che, arrivata a un certo periodo della sua vita, avrebbe avuto un aspetto folle, e quindi preferiva non farsi vedere. Billie ha confessato di avere ordinato su Amazon un costume di Halloween rappresentante lei stessa. La cantante statunitense ha dichiarato tuttavia che il costume in questione fosse orrendo, la cosa peggiore che avesse mai visto.

.@billieeilish admits to wearing a Billie Eilish wig in her February Late Show appearance. 🤯 #LSSC pic.twitter.com/1naCy7A4eQ — A Late Show (@colbertlateshow) May 11, 2021

La data di uscita di Happier Than Ever

L'uscita di Happier Than Ever è prevista per il prossimo 30 luglio. Un album che, nonostante non sia ancora disponibile, è già molto discusso.

Numerose sono state le critiche riguardanti il servizio fotografico proposto da Billie Eilish e apparso sull'ultima copertina uscita di Vogue UK. Qui l'artista statunitense si mostra in maniera molto diversa da come i fan erano abituati a conoscerla in passato. Un look che ricorda molto quello di una diva.

Brit Award 2021: Billie tra i vincitori

Lo scorso 11 maggio si sono svolte le premiazioni dei Brit Award 2021. Si tratta dei più importanti riconoscimenti britannici in campo musicale. Tra i vincitori Dua Lipa, Harry Styles e anche Billie Eilish. La statunitense ha trionfato nella categoria di miglior artista femminile internazionale. Lo show è andato in onda live dalla O2 Arena di Londra. Data l'attuale emergenza sanitaria, alcuni artisti si sono esibiti da remoto. Lo show è stato trasmesso a livello internazionale su Youtube, Itv e Itv Hub.

Billie Eilish: il primo libro dedicato all'artista

Si intitola By Billie Eilish e si tratta del primo libro ufficiale dedicato alla cantante originaria di Los Angeles.

L'opera, edita da Rizzoli, è disponibile in nelle librerie dall'11 maggio. Il libro contiene oltre cinquecento foto riguardanti Billie e la sua vita. La diretta interessata ha ammesso di aver trascorso molto tempo a sfogliare i vari album di famiglia, per scegliere personalmente le immagini da inserire nell'opera. Eilish si è augurata che il libro possa risultare gradito ai lettori.