The Hollywood Reporter, una delle riviste più importanti dell’industria cinematografica statunitense, ha annunciato che la NBC non trasmetterà i Golden Globes nel 2022. Infatti, la Hollywood Foreign Press Association, l’organizzazione di giornalisti professionisti che assegna annualmente le statuette dei Golden Globes, è stata accusata di essere una casta bianca con rigide e vecchie regole.

La mancanza di diversità all’interno della Hollywood Foreign Press Association

La NBC, un’azienda radiotelevisiva statunitense, ha dichiarato che non trasmetterà i Golden Globes nel 2022.

A seguito di un’inchiesta del Los Angeles Times che accusava la Hollywood Foreign Press Association di non essere inclusiva nei confronti dei giornalisti di colore, l’organizzazione avrebbe avviato un piano di riforme.

Le riforme riguarderebbero l’ampliamento dei membri dell’associazione di giornalisti stranieri attraverso il reclutamento di componenti neri nella giuria e l’assunzione di consulenti per la diversità. Attualmente composta da 87 giornalisti, di cui nessuno di colore, la HFPA necessita di tempo e lavoro per attuare tali cambiamenti, pertanto la NBC ha deciso di non mandare in onda i premi nel 2022 e ha affermato: “Immaginando che l’organizzazione porterà a termine i suoi piani, speriamo di essere in grado di mandare in onda lo spettacolo nel gennaio 2023”.

Prima ancora della NBC, alcune piattaforme streaming come Netflix e Amazon avevano protestato sulla questione della membership della HFPA e sui comportamenti non etici vigenti all’interno dell’associazione.

Le star di Hollywood protestano contro i Golden Globes: da Tom Cruise a Scarlett Johansson

Secondo Deadline Hollywood, sito di notizie online sull’industria dell’intrattenimento, Tom Cruise si sarebbe unito alla protesta contro i Golden Globes restituendo tre statuette vinte come miglior attore per Jerry Maguire (1990), Born on the Fourth of July (1997) e come attore non protagonista per Magnolia (2000).

Oltre a lui anche Scarlett Johansson, supportata dal collega Mark Ruffalo, ha invitato l’industria cinematografica a prendere le distanze dalla HFPA fino a quando il piano di riforme non sarà messo in atto. Inoltre, Johansson ha confessato: “Come attrice, quando promuovo un film devo partecipare alla stagione dei premi frequentando conferenze stampa e premiazioni.

In passato, questo ha comportato ricevere domande sessiste e commenti da parte dei membri dell’Hollywood Foreign Press Association al limite della molestia sessuale”.

La bufera sulla Hollywood Foreign Press e il futuro dei Golden Globes

I Golden Globes sono stati istituiti nel 1944 e hanno da sempre svolto una sorta di funzione anticipatrice degli Oscar. L’abbandono da parte della NBC nei confronti della HFPA pone la stessa organizzazione di fronte a un’ardua scelta: auto-sostenersi senza l’aiuto della propria emittente televisiva per la prossima edizione dei premi oppure velocizzare il processo di riforma.