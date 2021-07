Mark Hoppus è tornato a suonare il basso. Il musicista dei Blink-182 si mostra in un video in cui esegue un brano della sua band. Per il bassista, al quale nel mese di giugno è stato diagnosticato un cancro, sono state settimane difficili.

Nelle scorse ore sui social network ha voluto aggiornare costantemente i suoi fan per sentirsi meno solo. Stando alle ultime notizie, le condizioni del musicista sono buone. Attualmente deve continuare a seguire la chemioterapia, che per il momento sta producendo gli effetti sperati.

Le condizioni di Mark Hoppus dei Blink-182

Circa una settimana fa Mark Hoppus era tornato a parlare del proprio stato di salute. Fortunatamente gli ultimi aggiornamenti condivisi dal musicista con il suo pubblico fanno ben sperare. La chemio infatti sta funzionando contro il linfoma al quarto stadio, di cui soffre: quello che deve fare è continuare a seguirla per alcuni mesi. Il musicista, nonostante la confusione delle ultime settimane, ha tenuto comunque a ringraziare tutti i fan che gli sono stati vicini negli ultimi tempi difficili. Poi fa sapere che continuerà a combattere questa battaglia.

Nelle ultime ore inoltre il musicista è apparso in un video alle prese con il suo basso elettrico.

Dice di sentirsi meglio, appare piuttosto rilassato in viso e spiega i motivi che l'hanno spinto a suonare. Tiene a precisare che non succedeva da qualche settimana, da quando cioè ha ricevuto la diagnosi del tumore.

Il musicista riprende a suonare il basso

Mark Hoppus è tornato a suonare il basso. Il musicista si sente abbastanza bene e per questo motivo è tornato a suonare lo strumento che lo ha reso celebre nel mondo con la sua band per ben 25 anni, i Blink-182.

Nel suo ultimo video l'artista è apparso in un breve videoclip in cui suona le parti di basso di Not Now, brano tratto dall'album omonimo pubblicato nel 2003.

Qualche giorno fa, inoltre, il musicista ha spiegato su Twitter che non vede l'ora di poter suonare dal vivo in concerto. Sarebbe un modo perfetto per poter ringraziare di persona tutti i suoi fan del grande sostegno ricevuto nelle ultime difficili settimane.

Le parole di Mark Hoppus dei Blink-182

Nelle scorse settimane Hoppus ha spiegato che in famiglia anche la madre ha sofferto del suo stesso cancro, un linfoma al quarto stadio che è riuscita a sconfiggere. Nel video il musicista spiega di stancarsi molto nel suonare il suo strumento, ma ha deciso comunque di mostrarsi in pubblico.

"Questa non solo è la prima volta che mi stanco di suonare questi brano in oltre un anno", spiega l'artista statunitense. "Però è la prima volta che mi sento abbastanza bene da suonare il mio basso da quando mi è stato diagnosticato il cancro", ha detto il musicista.

"Quindi questa è la prima volta che ho preso in mano il mio basso in pochi mesi", ha concluso.