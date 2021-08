La Valle dei Templi come un Cinema a cielo aperto: la città siciliana di Agrigento ha ospitato anche quest'anno (dal 22 al 25 luglio) l'evento "Sicilymovie - Festival del Cinema di Agrigento", giunto ormai alla sua sesta edizione.

La kermesse, dalla portata internazionale, è dedicata a cortometraggi, documentari e videoclip ed è curata da Marco Gallo, regista e videomaker siciliano vincitore di numerosi Festival Internazionali. La giornalista Simona Pulvirenti ha tenuto il timone delle serate, guidando gli spettatori attraverso la proiezione di 750 pellicole che si sono contese il premio Demetra d'oro.

Sicilymovie: i vincitori

Samantha MC Clurg, attrice e presentatrice australiana, ha ottenuto il premio come miglior attrice per A godless country, corto diretto da Jesse Richardson, ambientato in Australia nel periodo coloniale.

Phénix Brossard è stato invece premiato per The Van, il documentario dal taglio drammatico di Erenik Beqiri che ha vinto anche come miglior suono. La migliore sceneggiatura è invece di Vera (documentario).

La regista ungherese Dora Laszlo Gulyas vince per il lungometraggio Silent Song, emozionante storia di due fratelli, mentre a Niente di glamour va il premio per il montaggio. Menzione speciale a La particella fantasma di William Giuseppe Lombardo, viaggio tra sogno e realtà nel ricordo dello scienziato Ettore Majorana, e ad Accepted di Dtonio Cheatham, che accende i riflettori sul delicato tema del bullismo.

Da menzionare anche la pop band francese Isaac Delusion, vincitrice per il migliore videoclip. Il primo premio IFAD COPEAM 2021 è stato conferito al regista spagnolo David Rodriguez Muniz per il suo Beyond the Glacier, film documentario girato tra Kirghizistan e Kazakistan che affronta il conflitto dell'acqua in Asia centrale.

Nella sezione Around Sicily, menzione speciale a Monte Etna, filmato di produzione Rai e atto a valorizzare le bellezze italiane. Riconoscimento inaspettato anche al direttore artistico della kermesse Marco Gallo, premiato da Fabrizio La Gaipa, amministratore turistico della Valle dei Templi, per il grande apporto alla promozione territoriale della Sicilia.

Gli altri ospiti speciali

Illustri nomi si sono alternati sul palco, luogo di numerosi dibattiti. Tra essi Walter Veltroni, che ha sottolineato l'importanza del patrimonio storico e culturale della città di Agrigento e l'attore Edoardo Leo, che ha dedicato un emozionante ricordo al collega defunto Libero De Rienzo.

Partner dell'evento è l'Ifad che, insieme alla Copeam, ha partecipato con dei videoclip che hanno posto in primo piano importanti questioni e posto l'attenzione anche sui paesi in via di sviluppo.