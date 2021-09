Rolling Stones in lutto per la perdita del tour manager Mick Bridgen, che durante la sua carriera ha lavorato con molti artisti di punta come Bob Dylan, e i chitarristi Carlos Santana e Joe Satriani. Tragiche le circostanze in cui è venuto a mancare il manager 73enne: secondo quanto avrebbe raccontato la moglie a un giornale locale, infatti, Bridgen sarebbe morto nel tentativo di scavare una fossa per sotterrare il cane morto poco prima.

Morto il tour manager dei Rolling Stones

Si sarebbe trattato, dunque, di un tragico incidente domestico. Il tour manager dei Rolling Stones sarebbe morto mentre si trovava nel giardino della sua villa a Santa Rosa in California.

La moglie spiega che l'incidente, ancora non meglio precisato, si sarebbe verificato mentre stava scavando una tomba per il cane venuto a mancare poco prima. Poco dopo essere stato trasportato in ospedale il manager è morto.

Nel corso della sua carriera ha lavorato con moltissimi artisti della scena musicale internazionale, da Bob Dylan a Van Morrison, passando per i Rolling Stoens e il chitarrista Carlos Santana. Attualmente era il manager di un altro chitarrista, Joe Satriani, che su Twitter ha scritto un messaggio per ricordarlo.

Il tour manager

Il nome di Bridgen è molto conosciuto nel mondo musicale statunitense. Inizialmente aveva esordito come promoter e poi nei tour di artisti come Peter Frampton, Van Morrison e Carlos Santana.

Nel corso della sua carriera ha lavorato poi con il cantautore Bob Dylan e con i Rolling Stones, che da poche settimane hanno dato il loro ultimo addio al loro storico batterista Charlie Watts.

Nato in Inghilterra, a Southend On Sea, Mick Bridgen ha imparato il mestiere al fianco di un altro famoso promoter come Bill Graham.

Dopo essersi trasferito in Canada per fare il grafico, ha iniziato la carriera nelle vesti di promoter dopo l'incontro a New York con il frontman dei Mountain, Felix Pappalardi. Decisivo per il mestiere di tour manager è stato l'incontro con Graham, il quale gli ha dato la gestione della divisone management della sua azienda e grazie al quale si è fatto conoscere dagli artisti più importanti.

..it's been a crazy & wonderful 33 years of rock 'n' roll. I've never worked so hard, played so hard, laughed and cried so hard, made so much music & had so many worldwide adventures, & all with Mick by my side.. RIP Mick Brigden. Read the full essay at https://t.co/fXyB1x0YkM pic.twitter.com/chfcstnXtJ — Joe Satriani (@chickenfootjoe) September 7, 2021

Il messaggio di Joe Satriani

Non ha lavorato solamente con i Rolling Stones. All'inizio degli anni Duemila Bridgen ha lavorato con Joe Satriani. E il chitarrista, con un messaggio commosso sui social, lo ha voluto ricordare con queste parole: "Sono stati 33 anni pazzi e meravigliosi di rock'n'roll", ha scritto in un comunicato il musicista.

"Non ho mai lavorato in modo così duro, mai mi sono mai divertito di più, mai ho riso e pianto così tanto, né ho fatto così tanta musica e vissuto molte avventure in giro per il mondo...ed al mio fianco c'era sempre Mick", ha aggiunto il chitarrista.