Black Sabbath di nuovo in studio per un album? Questo è quello che sogna Bill Ward, storico batterista della band di Birmingham. Nel corso di una recente intervista il musicista ha parlato del suo più grande desiderio, quello di tornare in studio con gli ex compagni di band per lavorare a un nuovo disco in studio e registrare nuova musica. Non è la prima volta che spinge per questa ipotesi, e sarà difficile, almeno per il momento, che i suoi piani possano diventare realtà.

Bill Ward vuole la reunion dei Black Sabbath

Bill Ward l'ha detto senza troppi giri di parole.

Vuole una reunion dei Black Sabbath ma senza fare concerti dal vivo. Vuole semplicemente entrare in studio e fare un album con Ozzy e compagni. Le sue parole, a margine di un'intervista a Metro, potrebbe aprire nuove possibilità per lo storico gruppo britannico.

Il musicista, nonostante i suoi 73 anni, vorrebbe poter suonare ancora in studio di registrazione e si dice pronto eventualmente a farlo nel suo studio di Los Angeles. Non sembra molto interessato invece all'idea di suonare dal vivo, conscio forse del fatto che forse un tour per lui sarebbe troppo dispendioso per la sua salute.

Una reunion difficile

Non paiono molte per ora le probabilità di rivedere insieme i Black Sabbath, ma l'annuncio suscita non poca curiosità tra i fan.

Nello specifico Bill Ward ha dato il suo addio alla band nel 2012, prima delle registrazioni del loro ultimo disco 13, per essere sostituito da Brad Wilk, batterista dei Rage Against the Machine. Ma da qualche mese sta lasciando segnali piuttosto chiari agli ex compagni Tony Iommi, Ozzy Osbourne e Geezer Butler.

Sulla questione era intervenuto Ozzy nel 2019, aprendo all'idea di un eventuale ultimo concerto della band con Ward, visto che il musicista non aveva preso parte al tour d'addio del gruppo.

Ma lo stesso cantante ha poi smentito in seguito quest'ipotesi. Sicuramente sarà difficile rivederli insieme. A sentire le parole di Ward nell'ultima intervista, però il batterista conferma il grande affetto che c'è con i membri del gruppo: per lui i Black Sabbath restano ancora un capitolo aperto.

Le parole di Bill Ward

"Per quel che mi riguarda, non ho mai chiuso il capitolo Black Sabbath", con queste parole BIll Ward esprime il suo desiderio di ritornare a suonare con la band britannica.

"Un altro album insieme è un pensiero fisso. Non dobbiamo suonare necessariamente dal vivo, visto che so ciò che posso realisticamente fare". Il musicista conferma infatti che più passa il tempo e più per lui è difficile suonare la batteria.

Tuttavia il batterista non demorde e spera di poter realizzare i suoi piani. "Non ho ancora parlato ai ragazzi del gruppo sulla possibilità di fare un altro album ma ne ho parlato ad un paio di persone del management". Ward si sente pronto: "Io lo posso fare. Posso registrare nel mio studio di Los Angeles".