Nella serata del 13 novembre si è svolta a Milano la première di 'House of Gucci', pellicola firmata da Ridley Scott, in uscita al Cinema il 16 dicembre. Non è mancata l'occasione per l'attrice protagonista, Lady Gaga, di parlare delle forti emozioni e le prime difficoltà affrontate nell'interpretare il ruolo di Patrizia Reggiani.

La cantautrice, attrice e attivista italo-americana, all'anagrafe Stefani Joanne Angelina Germanotta, in arte Lady Gaga, in veste di protagonista del film basato sul delitto di Maurizio Gucci, imprenditore e designer dell'azienda che porta il nome di famiglia, si è presentata sul red carpet milanese davanti ai giornalisti e a centinaia di fan accorsi per l'occasione.

Ricordo dell'Oscar per 'A star is born'

Durante la conferenza stampa che ha preceduto la serata di gala, la popstar ha desiderato ricordare l'Oscar vinto nel 2019 per la migliore canzone originale 'Shallow' in coppia con il grande e affascinante Bradley Cooper, protagonista insieme a lei e regista del film 'A star is born' che la consacrò al suo primo ruolo di attrice.

Lady Gaga ha affermato che l'essere riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo, la fa sentire una privilegiata e ogni volta, ripensando al passato, la fa commuovere, anche se ora le sue lacrime sono solo di felicità.

Sono state innumerevoli le domande dei giornalisti che l'attendevano sul red carpet di Milano e lei, disponibile come sempre cerca di rispondere a tutti; alla domanda del suo rapporto con il personaggio che ha interpretato, ovvero quello di Patrizia Reggiani, moglie di Maurizio Gucci: "Non conoscevo la storia e volevo avere un approccio quanto più oggettivo possibile.

Ho passato tanto tempo a parlare con un accento italiano: è stata un'esperienza fantastica e una sfida".

Il ruolo che interpreta Lady Gaga

Scavando a fondo e nel profondo del suo personaggio, ovvero quello di Patrizia Reggiani, l'attrice ha analizzato la sua storia che è quella di una donna cresciuta in periferia che voleva contare qualcosa e che sognava in grande dopo il suo matrimonio con Gucci, ma veniva sistematicamente messa da parte.

"E' stata giudicata da un sistema maschilista, non era una cercatrice d'oro voleva solo un futuro migliore", ha affermato la pop star.

Poi Lady Gaga fa un riflessione più ampia rivolgendosi a tutte le donne: "Se temete di non contare tenete duro, se sopravvivete cercate di restare integre".

Lady Gaga non ha voluto incontrare Patrizia Reggiani

Lady Gaga non ha voluto incontrare di persona Patrizia Reggiani che considera "una donna che ha commesso un errore enorme".

"Credo ancora oggi viva con un grande rimpianto. A modo mio ho cercato di trovare compassione per tutti i Gucci", queste le sue parole, accompagnate da un un filo di emozione.

Quando le viene chiesto cosa prova quando recita, Lady Gaga risponde di provare emozioni forti e soprattutto di essere contenta che, grazie alla musica e al cinema, è riuscita a rendere orgogliosa tutta la sua famiglia, anche tornando in Italia (paese di origine dei Germanotta), a cui lei è legata da un forte senso di appartenenza.

Le prime reazioni della critica

Il film 'House of Gucci', nelle sale italiane dal 16 dicembre, dividerà sicuramente la critica, viste le prime reazioni della stampa Usa, la quale parla di un film che racconta un tracciato di storia della famiglia italiana conosciuta in tutto il mondo "con un tono sopra le righe". Secondo molti critici comunque la pellicola convince, grazie alla bravura di attori come Lady Gaga, Jared Leto e Al Pacino.