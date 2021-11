I Maneskin il 7 novembre hanno aperto il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas. Lo show andato in scena all'Allegiant Stadium ha conquistato migliaia di spettatori, poiché colpiti dalla performance magistrale della rock band vincitrice dell'Eurovision Song Contest 2021. C'è anche chi ha avuto da ridire sulla band romana, lanciando qualche stoccata sul loro look. Si tratta de I Cugini di Campagna, che hanno pubblicato un post su Facebook, in cui hanno rimproverato, forse ironicamente, i Maneskin per aver copiato i loro abiti. Lo stesso post inoltre ritrae l'immagine di Damiano David a sinistra e lo scatto di Nick Luciani a destra, scatenando reazioni ironiche sui social da Trash italiano, allo youtuber Guglielmo Scilla fino al rapper Alfa.

Il post de I Cugini di Campagna su Facebook contro i Maneskin e i commenti su Instagram

"I Maneskin si sono esibiti negli Usa, prima dei Rolling Stones, imitando, nel vestire I Cugini di Campagna. Basta copiare i nostri abiti" hanno scritto così I Cugini di Campagna sul post pubblicato tramite il loro profilo Facebook.

Il post in questione è stato ripostato su Instagram da Trash italiano con scritto: "Lo scontro definitivo". A commentarlo ci ha pensato lo youtuber e conduttore radiofonico Guglielmo Scilla, in arte Willwoosh, ironizzando: "I Cugini di Campagna hanno chiaramente copiato i Pan di Stelle". Infine è arrivato il messaggio ironico da parte del rapper Alfa, al secolo Andrea De Filippi, che ha scritto: "Anche Capitan America aveva copiato I Cugini di Campagna".

I Cugini di Campagna pubblicano una cover di 'Zitti e Buoni' dei Maneskin

Non è la prima volta che I Cugini di Campagna sfidano i Maneskin. Infatti, durante il loro live al Bar Cospea di Terni, il gruppo pop nato a Roma nel 1970 si è esibito in una cover di Zitti e Buoni, brano con cui la rock band romana ha vinto il Festival di Sanremo 2021 e ha raggiunto la fama a livello internazionale.

Il video della cover è stato girato Tele Galileo e ha raggiunto più di 80 mila visualizzazioni su You Tube.

Simona Ventura commenta i Maneskin: 'Bucano lo schermo'

I Maneskin sono riusciti a conquistare anche Simona Ventura, ex giudice di X Factor. In un'intervista rilasciata a UnoMattina, infatti, la conduttrice non ha fatto altro che lodare la rock band romana con queste parole: "Hanno riempito la casella del gruppo così nuovo, estremo di funk rock che probabilmente mancava anche nel mercato americano".

Ventura inoltre ha commentato anche il look dei Maneskin, affermando: "Il carisma non si può comprare, si ottiene. Bucano lo schermo. Sul palco sono veramente eclettici e catalizzano l'attenzione. Vale la pena andare a vederli dal vivo".